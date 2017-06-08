Birleşik Krallık'ta milyonlarca seçmen sandık başında

Birleşik Krallık’ta halk, genel seçimler için bu sabah saat 07.00'dan itibaren sandık başına gitti

İktidardaki Muhafazakar Partinin lideri ve Başbakan Theresa May’in 18 Nisan’da açıkladığı erken seçim kararıyla girilen seçim yarışında 68 siyasi parti yer alıyor.Parlamentodaki 650 milletvekilliği için 191’i bağımsız toplam 3 bin 304 aday yarışıyor.

İngiliz parlamentosu, seçimle gelen Avam Kamarası ile atanan ve sadece sınırlı denetleme yetkisi bulunan Lordlar Kamarası'ndan oluşuyor. Avam Kamarası üyeleri 5 yılda bir seçiliyor. Ülkede seçim sistemi dar bölge ve çoğunluk esasına dayanıyor. 650 seçim bölgesinde en fazla oy alan aday parlamentoya giriyor.Muhalefetteki İşçi Partisi, İskoç Ulusal Partisi (SNP), Liberal Demokrat Parti ve Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) seçimde iktidar partisinin dikkate değer rakipleri arasında yer alıyor.Yaklaşık 47 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 22.00'de sona erecek. Seçim sonucunun, gece yarısından sonra netleşeceği tahmin ediliyor.