Tutuklanan eğitimciler için İstanbul'da büyük eylem

Tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için İstanbul'da toplanan eylemciler OHAL dönemini ve KHK'ları protesto etti

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) işten çıkarılanlardan açlık grevindeki akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça’ya destek amacıyla dün İstanbul’da onlarca kişinin katıldığı bir protesto eylemi yapıldı.

Aralarında Kamu Emekçileri Sendikaları (KESK), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İnsan Hakları Derneği (İHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Sanat Meclisi gibi parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu 20’den fazla örgüt, Gülmen ve Özakça’nın açlık grevi eyleminin 90. gününde, OHAL ve KHK’ların kaldırılmasını, bu kapsamda işten çıkarılan 100 binden fazla kamu çalışanının görevlerine iade edilmesini talep etti.

Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde akşam saatlerinde toplanan göstericiler, sloganlar atarak çarşı içine yürüdü. “Nuriye ve Semih yalnız değildir”, “KHK’lar gidecek, biz kazanacağız”, “Kurtuluş yok, tek başına; ya hep beraber, ya hiç birimiz” ve İşimizi geri alacağız” göstericilerin en çok tekrarladığı sloganlardan bazılarıydı.

Zaman zaman alkış ve zılgıtların da eşlik ettiği yürüyüşte, Gülmen ve Özakça’nın fotoğraflarıyla birlikte, “OHAL kaldırılsın, anti-demokratik uygulamalara son verilsin”, “Yaşasın direniş, yaşasın dayanışma”, “KHK’larla ihraç edilen kamu emekçileri görevlerine iade edilsin” ve “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” yazılı dövizler taşındı.

entlassene Akademiker treten in Hungerstreik Türkei (DW)

Yürüyüş, Kadıköy çarşısındaki Khalkedon meydanında yapılan basın açıklamasıyla sona erdi. “Nuriye ve Semih’in talepleri kabul edilsin, OHAL kaldırılsın, KHK’lar iptal edilsin” başlıklı basın açıklamasında, 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamında 102 binden fazla kamu çalışanının ihraç edildiği, özel eğitim-öğretim kurumlarına el konulması sonucu 30 bin öğretmenin işsiz bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, OHAL’in ilan edildiği 20 Temmuz’dan 23 Şubat’a kadar çıkarılan KHK’larla 4 bin 800’den fazla akademisyenin ihraç edildiği, bunların 312'sinin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde süregiden çatışmaların durdurulması talebiyle geçen yıl yayınlanan “Barış Bildirisi”nin imzacılarından olduğu kaydedildi. Bildiriyi, 1128 akademisyen imzalamıştı.

Basın açıklaması, “’Açlıkla terbiye edilmek’ istenen, ama umudun, direnişin, boyun eğmemenin inancı ile direnerek işlerini geri isteyen kamu emekçileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 90 gündür açlık greviyle seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Her gün biraz daha ölüme, sakat kalmaya yaklaşmaktadırlar” diye devam etti.

Ankara’da işine geri dönmek amacıyla 209 gündür oturma eylemi yapan eski kamu çalışanları Veli Saçılık ve Acun Karadağ’a polisin hedef gözeterek plastik mermilerle ateş açtığı iddia edilen açıklamada, Gülmen ve Özakça’ya destek vermek amacıyla 16 gündür açlık grevi eylemi yapan Özakça’nın eşi Esra Özakça ile annesi Sultan Özakça’ya yönelik polis müdahalelerinin işkence olduğu ifade edildi.

Göstericiler, Gülmen ve Özakça'ya destek ve OHAL ve KHK’ları protesto eylemlerinin süreceğini, cuma günü Beyoğlu’ndaki Galatasaray meydanı önünde bir kez daha buluşacaklarını bildirdi.

Akademisyen Gülmen ile öğretmen Özakça, işlerine iade edilmeleri talebiyle Ankara’daki İnsan Hakları Anıtı önünde 120 gün boyunca oturma eylemi yapmış, talepleri karşılıksız kalınca açlık grevine başlamıştı. Gülmen ve Özakça, açlık grevi eylemlerinin 76. gününde tutuklanmıştı.

Her iki eylemci de açlık grevini cezaevinde sürdürüyor. Ancak Gülmen’in sağlık durumu hakkında endişe verici haberler var. Sosyal medya hesabından önceki gün yapılan paylaşımda, Gülmen’in durumunun ağırlaştığı, otururken dahi ayağını yere basamadığı bilgisi aktarıldı.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe