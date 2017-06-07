Flaş Türk askeri Katar'da konuşlanacak mı işte detaylar

Son dönemlerde bazı Arap ülkeleriyle sorun yaşayan Katar'a Türk askerinin konuşlanmasını içeren kanun tasarısı Meclis'ten geçti

Reuters haber ajansı, çoğunluğunu AKP ve MHP'li vekillerin oluşturduğu 240 kişinin oyuyla tasarının kabul edildiğini bildirdi.Kanun tasarısı, Doha'da 28 Nisan 2016'da iki ülke tarafından imzalanan uygulama anlaşmasını baz aldı.Tasarının gerekçesinde,"Katar'ın askeri kurumlarının modernizasyonu; askeri eğitim ve öğretim alanında iş birliğinin çeşitlendirilmesi, (...) iki ülkenin birlikte çalışabilirlik ve eşgüdümünün artırılarak bölgesel ve küresel barışa katkı sağlanmasının" amaçlandığı belirtildi.Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Yemen, Katar'ı "terörizme destek vermekle" suçlayarak ilişkilerini kesmeye karar vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğru bulmuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamada Katar'a karşı başlatılan yaptırımları "doğru bulmadıklarını" söylemişti. Erdoğan, "Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarındaki meseleleri karşılıklı diyalog yolu ile çözmesi en doğru yoldur" demişti.

Erdoğan ayrıca, "Katar'ın bir terör zanlısı olarak tavsif edilmesini çok ağır bir itham olarak görüyorum" diye konuşmuştu.

Katar, Türkiye'nin yurtdışında ilk askeri üssünü kurduğu ülke.2016 yılında Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, hâlihazırda 150 askerin bulunduğu söylenen üssü ziyaret etmişti.2015 yılında Reuters'a konuşan Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Ahmet Demirok, askeri üsse yaklaşık 3 bin askerden oluşan kara birlikleri konuşlayacaklarını söylemişti.

Meclis'te onaylanan tasarıda, kaç Türk askerinin ne zaman Katar topraklarına gönderileceğine ilişkin detay verilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda ayrıca, "Türkiye ile Katar Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolü'nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" kabul edildi.

Protokol, 02 Aralık 2015 tarihinde Doha'da imzalanmıştı.

İki ülkenin protokol çerçevesinde iş birliği yapacağı alanlar arasında, eğitim ve tatbikatlar, askeri ziyaretler, teknoloji, teçhizat ve danışmanlık hizmetleri de olacak.

Türkiye ile gıda ve su alımı için görüşmeler

Öte yandan, olası bir gıda krizine karşı Katarlı yetkililerin Türkiye ile de görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti.Reuters haber ajansına konuşan bir Katarlı yetkili, Doha ile beş Arap ülkesi arasında yaşanan krizin ardından, olası bir gıda ve su sıkıntısına karşı Türkiye ve İran'la teması sürdürdüklerini söyledi.

Reuters'a konuşan ve ismini açıklamayan yetkili, yeni anlaşmalar kapsamında ihraç ürülerinin Katar Havayolları'na ait kargo uçaklarıyla ülkeye sokulacağını belirtti.Hafta başında Doha'yla ilişkilerini donduran Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Katar'a en çok gıda ürünü ihraç eden iki ülke.

Kaynak: BBC Türkçe