Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 07/06/2017 21:22

Bomba haber Türk askeri için flaş Katar kararı Meclis'ten geçti

son dakika

Son dakika: Türkiye için oldukça tehlikeli, Ortadoğu içinse önemli bir haber geldi. Katar'da Türk askerinin konuşlanmasını içeren karar TBMM'de kabul edildi

Türkiye ile Katar Devlet Hükümeti arasında Katar topraklarında Türk Kuvvetleri'nin konuşlandırılmasına ilişkin kanun tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

ÖNEMİ NE

Bu tasarıya  göre, Türkiye Katar'da bir karargah, koordinatör heyet, destek unsurları, kara ve deniz unsurları bulundurabilecek. Katar'da bulunacak birlik; gerçekleştirilecek birleşik tatbikatların ve eğitimlerin vasıtasıyla Katar'ın savunma imkanının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesinin desteklenmesini, her iki tarafın da diğer ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ile eğitim icra edebilmesini, terörizmle mücadelenin uluslararası barışa katkı sağlamak olması amaç olarak belirlendi.

Türkiye ve Katar arasındaki protokol çerçevesinde hangi alanlarda iş birliği yapılacak? İşte cevabı:

- Birlik, karargah ve kurumlara ziyaretler,

- Tarafların okul, eğitim merkezi ve birliklerinde karşılıklı verilecek eğitim (lisan eğitimi dahil) ve öğretim,

- İç güvenlik eğitimi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele eğitimi, toplumsal olaylara müdahale eğitimi, askeri kolluk görevlerine yönelik eğitimler ve mobil eğitim timi görevlendirmeleri,

- Her iki tarafın birlik, karargah ve kurumlarında verilecek görev başı eğitimi,

- Tarafların okul, eğitim merkezi ve birliklerinde karşılıklı verilecek kurslar,

- Eğitimde kullanılan teçhizat ve eğitim yardımcı malzemelerinin geliştirilmesinde karşılıklı yardımlaşma,

- Müşterek konularda tecrübe ve bilgi mübadelesi ile teknolojik iş birliği,

- Eğitim-öğretim ve teknik-lojistik konularda bilgi ve tecrübe aktarımı maksadıyla "danışmanlık hizmeti" sağlanması,

- Genelkurmay Başkanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve kurs görmek üzere personel gönderilmesi.

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