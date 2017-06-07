Yeni HSK Bakan Bozdağ başkanlığında toplandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın başkanlığında bugün Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu yeni üyeleriyle toplandı

HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığındaki ilk Genel Kurul toplantısı, gazetecilerin görüntü almasının ardıdan basına kapalı devam etti.HSK Genel Kurulunda, iki daire halinde çalışacak kurulun üyelerinin dairelere dağılımı yapılacak, kurulun başkanvekili ve daire başkanları belirlenecek.Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları içeren kararının 28 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından anayasa değişikliğinde yer alan yüksek yargıyla ilgili düzenlemeler yürürlüğe girmişti.Anayasa değişikliğiyle, 22 üye ve üç daireden oluşan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısı değişmiş, düzenlemeyle HSYK'nın adı "Hakimler ve Savcılar Kurulu" olmuştu. HSK'nın, genel kurul ve iki daire halinde 13 üyeyle çalışması kararlaştırılmıştı.