Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın sağlık durumuyla ilgili kötü haber

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Benan Koyuncu, açlık grevindeki olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın kapalı mekanda tutulmasının enfeksiyon riski teşkil ettiğini belirtmişti. Koyuncu Gülmen ve Özakça'nın sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Nezaret hanede tutulmaları sağlıkları açısından uygun değil. Açlık grevcilerinin enerji kaybını sıfır indirmek için sıcak tutulmaları gerekiyor. Ayrıca açlık grevi yaptıkları ortamın da temiz olması lazım. Örneğin her gün nevresimleri değiştirilir ki enfeksiyon kapmalarının önüne geçilebilsin” diye konuştu. Gülmen ve Özakça'nın çok kötü koşullarda gözaltına alındığını öğrendiklerini aktaran Koyuncu, “Açlık grevi yapanların gözaltına dahi alınması kabul edilemez. İkisinin de önemli kas kayıpları var. Özellikle Nuriye'de kas kaybı daha yüksek. Fazla enerji harcamamalılar. İkisi de bir an önce serbest bırakılmalı”