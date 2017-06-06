İngiltere'de partilerin halka vaatleri neler

İngiltere'de seçmenler 8 Haziran Perşembe günü sandık başına gidecek

Siyasi partilerin müzakere sürecine bakışında ve ülkenin temel sorunlarının çözümüne yaklaşımında keskin farklar var.

Parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda en fazla sandalyeye sahip dört partinin (Muhafazakar Parti, İşçi Partisi, İskoç Ulusal Partisi ve Liberal Demokrat Parti'nin) seçim bildirgelerini inceledik.

Dört partinin en önemli vaatleri şöyle:

Muhafazakar Parti

Avrupa Birliği'nden (AB) sorunsuz bir şekilde ayrılmak

AB'den ayrılırken (Brexit) hem ortak pazardan hem de gümrük birliğinden çıkıp, birlik ile derin ve özel bir ortaklık kurmaya çalışmak

Ulusal Sağlık Sistemi bütçesini 2023'e kadar 8 milyar sterlin arttırmak

2022'ye kadar okullara tahsis edilen bütçeyi 4 milyar sterlin arttırmak, okulların bütçe kesintilerinden etkilenmemesini sağlamak

İngiltere'ye gelen net göçmen sayısını yılda on binli rakamlara indirmek

Bütçe açığını 2025'e kadar kapatmak

Kurumlar vergisini azaltmak

2020'ye kadar bir milyon konut inşa edip bu sayıyı 2022'ye kadar 500 bin daha arttırmak

Evsizliği Azaltma Yasası ile evsiz sayısını yarı yarıya azaltmak

Brexit sonuçlanana dek İskoçya'nın bağımsızlığına yönelik referandum yapmamak, sonrasında ise kamuoyu istemediği müddetçe böyle bir referandum düzenlememek

İşçi Partisi

Kemer sıkma politikalarını sonlandırmak ve kamu hizmetlerine büyük yatırımlar yapmak

AB'den ayrılırken (Brexit) ekonomi ve yaşam standartlarını önceleyen bir anlaşma imzalayıp, AB'deki İngiliz ve İngiltere'deki AB vatandaşlarının haklarını güvence altına almak

Demiryolları, posta, su ve elektrik sektörlerinde kamulaştırmalar yapmak

2020'ye dek asgari ücreti saatte 10 sterline çıkarmak

Kurumlar vergisini 2021'e kadar yüzde 26'ya çıkarmak

Yıllık 80 bin sterlin (360 bin TL) üzerinde gelire sahip olanlara yönelik vergileri artırmak

250 milyar sterlinlik canlandırma paketiyle İngiliz ekonomisine yatırım yapmak

2020'ye kadar ulaşım sistemine 40 milyar sterlin yatırım yapmak

Üniversite harçlarını kaldırmak

İlkokul sınıflarını 30 öğrenciyle sınırlayıp öğrencilere ücretsiz yemek vermek

Sağlıkta bugüne kadarki özelleştirmeleri geri çevirmek

Yılda 100 bin konut inşa etmek, evsizler için 4 bin ek konut ayarlamak

Seçme yaşını 16'ya indirmek

İskoç Ulusal Partisi

Kemer sıkma politikalarını sonlandırmak ve 120 milyar sterlinlik ek kamu harcaması yapmak

Brexit pazarlıklarında İskoçya Özerk Yönetimi'nin de söz sahibi olmasını sağlayıp, sürecin sonunda yeni bir bağımsızlık referandumu organize etmek

İskoçya'nın AB ortak pazarı içindeki yerini güvence altına alıp, Brexit sonrası AB vatandaşlarının İskoçya'ya gelebilmesini sağlamak için göç politikalarının özerk yönetimlere bırakılmasını sağlamak

2022'ye kadar asgari ücreti saatte 10 sterline çıkarmak

Sağlık harcamalarını 11 milyar sterlin arttırmak, sağlıkta özelleştirmeye karşı çıkmak

Yıllık 150 bin sterlinden (675 bin TL) fazla kazananlar için gelir vergisini yüzde 45'ten 50'ye çıkarmak

Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmak, Suriye'deki İngiliz operasyonlarını sonlandırmak

Parlamento'nun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nı lağvetmek

Dar bölgeli seçim sistemini kaldırıp ülke genelindeki oy oranına göre temsil sağlayacak bir sistem getirmek

Liberal Parti

Avrupa Birliği ile varılan Brexit anlaşmasının ardından birlikte kalma seçeneğini de içeren ikinci bir referandum düzenlemek

AB ile serbest dolaşımı muhafaza etmek

Ulusal Sağlık Sistemi ve sosyal hizmetlerin finansmanı için gelir vergisini yüzde 1 artırmak

Sosyal hizmetlerdeki belli kesintileri geri çevirmek

İşçi Partisi veya Muhafazakar Parti ile koalisyona girmemek

Yılda 300 bin konut inşa etmek

Belediyelerin, yabancıların satın alıp içinde yaşamadıkları evlerinden iki kat vergi almasını sağlamak

Zengin emeklilere verilen yakıt yardımını kesip yoksul emeklilere yakıt yardımına devam etmek

Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmak

Kaynak: BBC Türkçe