İngiltere'de partilerin halka vaatleri neler

İngiltere'de seçmenler 8 Haziran Perşembe günü sandık başına gidecek
Siyasi partilerin müzakere sürecine bakışında ve ülkenin temel sorunlarının çözümüne yaklaşımında keskin farklar var.
Parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda en fazla sandalyeye sahip dört partinin (Muhafazakar Parti, İşçi Partisi, İskoç Ulusal Partisi ve Liberal Demokrat Parti'nin) seçim bildirgelerini inceledik.
Dört partinin en önemli vaatleri şöyle:
Muhafazakar Parti
Avrupa Birliği'nden (AB) sorunsuz bir şekilde ayrılmak
AB'den ayrılırken (Brexit) hem ortak pazardan hem de gümrük birliğinden çıkıp, birlik ile derin ve özel bir ortaklık kurmaya çalışmak
Ulusal Sağlık Sistemi bütçesini 2023'e kadar 8 milyar sterlin arttırmak
2022'ye kadar okullara tahsis edilen bütçeyi 4 milyar sterlin arttırmak, okulların bütçe kesintilerinden etkilenmemesini sağlamak
İngiltere'ye gelen net göçmen sayısını yılda on binli rakamlara indirmek
Bütçe açığını 2025'e kadar kapatmak
Kurumlar vergisini azaltmak
2020'ye kadar bir milyon konut inşa edip bu sayıyı 2022'ye kadar 500 bin daha arttırmak
Evsizliği Azaltma Yasası ile evsiz sayısını yarı yarıya azaltmak
Brexit sonuçlanana dek İskoçya'nın bağımsızlığına yönelik referandum yapmamak, sonrasında ise kamuoyu istemediği müddetçe böyle bir referandum düzenlememek
İşçi Partisi
Kemer sıkma politikalarını sonlandırmak ve kamu hizmetlerine büyük yatırımlar yapmak
AB'den ayrılırken (Brexit) ekonomi ve yaşam standartlarını önceleyen bir anlaşma imzalayıp, AB'deki İngiliz ve İngiltere'deki AB vatandaşlarının haklarını güvence altına almak
Demiryolları, posta, su ve elektrik sektörlerinde kamulaştırmalar yapmak
2020'ye dek asgari ücreti saatte 10 sterline çıkarmak
Kurumlar vergisini 2021'e kadar yüzde 26'ya çıkarmak
Yıllık 80 bin sterlin (360 bin TL) üzerinde gelire sahip olanlara yönelik vergileri artırmak
250 milyar sterlinlik canlandırma paketiyle İngiliz ekonomisine yatırım yapmak
2020'ye kadar ulaşım sistemine 40 milyar sterlin yatırım yapmak
Üniversite harçlarını kaldırmak
İlkokul sınıflarını 30 öğrenciyle sınırlayıp öğrencilere ücretsiz yemek vermek
Sağlıkta bugüne kadarki özelleştirmeleri geri çevirmek
Yılda 100 bin konut inşa etmek, evsizler için 4 bin ek konut ayarlamak
Seçme yaşını 16'ya indirmek
İskoç Ulusal Partisi
Kemer sıkma politikalarını sonlandırmak ve 120 milyar sterlinlik ek kamu harcaması yapmak
Brexit pazarlıklarında İskoçya Özerk Yönetimi'nin de söz sahibi olmasını sağlayıp, sürecin sonunda yeni bir bağımsızlık referandumu organize etmek
İskoçya'nın AB ortak pazarı içindeki yerini güvence altına alıp, Brexit sonrası AB vatandaşlarının İskoçya'ya gelebilmesini sağlamak için göç politikalarının özerk yönetimlere bırakılmasını sağlamak
2022'ye kadar asgari ücreti saatte 10 sterline çıkarmak
Sağlık harcamalarını 11 milyar sterlin arttırmak, sağlıkta özelleştirmeye karşı çıkmak
Yıllık 150 bin sterlinden (675 bin TL) fazla kazananlar için gelir vergisini yüzde 45'ten 50'ye çıkarmak
Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmak, Suriye'deki İngiliz operasyonlarını sonlandırmak
Parlamento'nun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nı lağvetmek
Dar bölgeli seçim sistemini kaldırıp ülke genelindeki oy oranına göre temsil sağlayacak bir sistem getirmek
Liberal Parti
Avrupa Birliği ile varılan Brexit anlaşmasının ardından birlikte kalma seçeneğini de içeren ikinci bir referandum düzenlemek
AB ile serbest dolaşımı muhafaza etmek
Ulusal Sağlık Sistemi ve sosyal hizmetlerin finansmanı için gelir vergisini yüzde 1 artırmak
Sosyal hizmetlerdeki belli kesintileri geri çevirmek
İşçi Partisi veya Muhafazakar Parti ile koalisyona girmemek
Yılda 300 bin konut inşa etmek
Belediyelerin, yabancıların satın alıp içinde yaşamadıkları evlerinden iki kat vergi almasını sağlamak
Zengin emeklilere verilen yakıt yardımını kesip yoksul emeklilere yakıt yardımına devam etmek
Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmak
Kaynak: BBC Türkçe