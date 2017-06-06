İngiltere'de seçimler ertelenecek mi

İngiltere'de art arda meydana gelen terör saldırılarının ardından 8 Haziran Perşembe günü yapılacak seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olmuştu

Brexit Bakanı David Davis seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine dair açıklama yaptı. Parlamento’nun seçimlerden önce dağıtıldığına atıf yapan Davis, “Yasal olarak yapılıp yapılamayacağını (seçimlerin ertelenmesi) bilmiyorum. Bunu gerçekleştirmek için sanıyorum yasada bir değişiklik yapmak gerekiyor. Bunu kim yapacak? Şu anda Parlamento yok” açıklamasını yaptı.

Davis’in açıklamasından dakikalar sonra acil güvenlik toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Başbakan Theresa May de seçimlerin planlanan tarihte yapılacağını belirtti.Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, seçimlerin ertelenmesinden yana olmadığını açıklamıştı.