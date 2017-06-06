Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 06/06/2017 09:23

5 yaşındaki Ümran'ın son halini görenler şok oluyor

Ümran bebek

Fotoğrafları basına yansıyan ve yüzü kan içinde bulunan 5 yaşındaki Ümran bebeğin son görüntüsü herkesi şaşırttı

Suriyeli muhaliflerin yayımladığı görüntülerde, enkaz altından çıkartıldıktan sonra yüzü kanlı halde olan ve bir ambulansın arka koltuğunda sessizce oturan Ümran Daknes  yer alıyordu. Toz içinde kalan bedeni ve dehşete uğramış yüz ifadesiyle Ümran, daha sonra ellerini kan içindeki yüzüne götürüyor ve elinin kana bulandığını görüyor.

Ümran'ın son görüntüleri herkesi adeta şok etti. 5 Yaşındaki çocuğun sağlık durumu oldukça iyi.

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