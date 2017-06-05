Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter tutuklandı

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in hakimlik sorgusu tamamlandı. Yeter'in , ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğretim üyesi ve Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, daha önce KHK ile kamu görevinden alınmıştı. Ekrem Yeter'in bugün tutuklanmasına karar verildi.

EKREM YETER NEDEN TUTUKLANDI

Ekrem Yeter’in ismi ilk olarak Melih Gökçek ile Bülent Arınç arasındaki tartışmada gündeme gelmişti. Melih Gökçek “Bülent Arınç’ın kızı ve damadı Doç. Dr. Ekrem Yeter fanatik paralelcidir” demişti. Melih Gökçek’in iddiası üzerine Ekrem Yeter twitter hesabından açıklama yapmış ve Gökçek’e şu yanıtı vermişti; “Ey Gökçek! Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki iyi niyetinden bir an bile şüphe etmediğim, dürüst, namuslu ve vicdan sahibi bir adamın damadı olduğum için gurur duyuyorum. Ancak bana ve eşime paralel demişsin, eğer paralelden kastın vatana millete ve insanlığa hizmet edenlere alkış tutmaksa evet biz sonuna kadar paraleliz. Yok eğer paralelden kastın devlete ve millete kumpas kurmak, ihanet etmek, rant peşinde koşmak, yalancılık, dalkavukluk, sinsilik, arkadan kuyu kazmak, belden aşağı vurmak ise onu biz bilmeyiz ama…”