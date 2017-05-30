Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 30/05/2017 20:29

466 göçmenin hayatını Türk gemisi kurtardı

kaçak göçmen

Libya açıklarında fark edilen ve neredeyse batmak üzere olan teknedeki yüzlerce göçmeni Türk konteyner gemisi kurtardı

Tunus'a doğru yol alan Roseline A adlı Türk konteyner gemisi Libya açıklarında bir tekneye tıka basa doldurulan Kaçak göçmenleri fark etti.Tekne neredeyse batacaktı ki bir çok kadın ve çocuğun bulunduğu 466 göçmenin yardımına Türk personel yetişti. Can yelekleri bile olmayan kaçak göçmenler gemiye alındı.Gemideki Türk aşçılar tarafından yemek verilen kaçak göçmenler bir gün boyunca Türk Bayraklı konteyner gemisi Roseline A 'da ağırlandı. İtalya'ya gitmek isterken ölümden dönen göçmenler, Türk personele sevgi gösterisinde bulundu.Kaçak çökmenler daha sonra İtalya Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

 
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