Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 29/05/2017 12:51

Almanya Beşiktaş için sokağa döküldü

Almanya

Almanya'nın Kölen şehrinde Beşiktaş'ın şampiyonluğu nedeniyle kutlamalar yapıldı

Beşiktaş dernekleri toplu bir şekilde büyük ekranlarda seyrettikleri Gaziantepspor - Beşiktaş maçı sonrası şampiyonluğu kutlamak için sokaklara döküldü. Ellerinde Beşiktaş bayrakları ve atkıları ile sokağa çıkan siyah-beyazlı taraftarlar hep bir ağızdan tezahüratlar ve marşlarla 15. şampiyonluğu doyasıya kutladı.Alman polisi meşale yakan tarafları uyararak meşale yakılmasına izin vermedi. Araçlarını bayraklarla süsleyen bazı taraflar ise kutlamalara korna çalarak katıldı.

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