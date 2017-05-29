Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 29/05/2017 09:01

İstanbul’un Fethi’nin 564. yıl dönümü için anlamlı tören

İstanbulun fethi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin fethinin yıl dönümü nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'nde program düzenlendi

İstanbul'un Fethinin 564. yılı kutlamaları nedeniyle Haliç üzerinde ışık göstrileri yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım da iftardan sonra bu programa katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birer konuşma yapmasıyla başlayan program gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

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