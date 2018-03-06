Rüyaların Dili

Yaptığım eserlerde, tanrının yazgı olarak belirlediği misyonu yerine getiriyormuşum duygusu var.Ben sadece işaretleri takip ediyorum.Rüyalarım bu işaretler.Gördüğün bütün eserlerimde sadece rüyalarım ve aşk var."

Bunu 1990 doğumlu Andre söylüyor.Hayranları ve onu yakından takip edenlerin bildiği ismiyle Decolife, kısaca Deco.

Deco ile Londra'da tanıştım.

Shoreditch’de duvara yaptığı ilk eserini büyük bir hayranlıkla izlerken şaşkınlığımdan anlamış olacak,çok küçük yaşta başladım çizmeye dedi.Evet bu çok açık dedim.Bu kadar genç yaşta,bu kadar profesyonelce yapılmış bir eserin tek bir açıklaması olabilir; doğuştan gelen üstün yetenek!

Dostluğumuz ilerledikçe ve onu yakından tanıdıkça sadece sanat için yaşayan bir sanatçı olduğunu anladım. Aynı zamanda güçlü manevi yönüyle,hayata bakış açısıyla bir filozof vardı karşımda.

Uyuşturucu ve alkole karşı duruşuyla doğup büyüdüğü Sao Paulo'da binlerce gence nasıl örnek olduğuna tanıklık ettim.

Sao Paulo'dan yetişen diğer sokak sanatçılarının arasından sıyrılışını büyük bir hayranlıkla izledim.

Grafiti ve sokak sanatı tanımının ayrıldığı 1980 li yıllardan itibaren yüzlerce sokak sanatçısı arasında büyük bir rekabet yaşanıyor.Özellikle Banksy,Shepard Fairey,Swoon gibi eserleri yüzbinlerce doları bulan sanatçılardan sonra.

Deco bu rekabet içinde yerini almış hatta yaşıtları içinde öne geçmiş durumda.Tekniği uzmanlar tarafından hayranlıkla izleniyor.

Uluslararasi basın yaptığı eserleri takip ediyor.Kendine ait bloğunda her geçen gün hayran sayısı artıyor.

Çok başarılı bir sanat geleceği onu bekliyor.Hiç şüphem yok.

Bugün açılışı yapılacak yeni kişisel sergisi bunun en önemli işareti.

“The Cult House” gibi önemli bir sanat platformunun küratörlüğünde “The Framers Gallery” de açılıcak sergide uzun zamandır Deco’nun titizlikle hazırladığı eserleri izleyeceğiz.

“As Above So Below” isimli

sergi 3.kişisel sergisi Deco’nun.Daha önce İstanbul’da X-İst de iki sergi açıp “İstanbul Contemporary” sanat fuarına katılmıştı.

Dün galerinin duvarlarını izleyiciler önünde boyayan Deco bugün açılış için süprizler hazırlıyor.

Sergi 9 Mart’a kadar TheFramers Galeri’de 36 Windmill Street W1T 2JT adresinde izlenebilir.

Londralılar Deco’yu Penge ve Shoreditch duvarlarında da izleyebilirler.

Londra da değilseniz internette bir tık yakınınızda Deco.

Sergiyi ve duvarlara yaptığı eserleri İnstagram ve Facebook hesaplarından da takip edebilirsiniz.Deco’nun rengarek dünyasını çok seveceksiniz eminim.

Yazımı Deco’nun sözleriyle bitiriyorum.

"Çocukluğumdan beri çiziyorum.

Sao Paulo’nun geniş duvarlarına can verircesine...İnsanların kendi koşuşturmaları arasında bir an benim resimlerime bakıp kendi yansımalarını bulmalarını istedim.Çizdiğim ve yaşattığım şeyin beni mutlu etmesi

esas olan" .

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!