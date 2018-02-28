Cevap: AŞK

Aşklar ve aşıklar şehri olarak tanınan Paris'in aşktan uzaklaştığını düşünmüş Julien Nonnon ve kendi şehrine tekrar aşkı hatırlatmaya karar vermiş.

"Eskiden insanlar sokakta öpüşmekten,sevgilerini göstermekten çekinmezdi.Sevgi çekildi sokaklardan.Yeniden ortaya çıkma zamanı geldi" diyerek bir proje geliştirmiş.

Genç yaşlı,siyah beyaz, eşcinsel ya da olmayan,farklı kültür ve gelir seviyesinden 100 çifti kamerasının önünde öpüşmeye ikna etmiş.

Aralarında anne babasının da bulunduğu çiftler önce utanıp, gerilseler de kameranın uzakta olması ve kısa süren çekimler sayesinde doğal ve içten görüntüler sergilemişler.

Fotoğraflar çekilirken bir çok aşk hikayesi de ortaya çıkmış.Julien bunları belgesel yapacağını söylüyor.

Fotoğraflarının sadece sergi için kullanılacağını düşünen çiftler, görüntülerinin bir anda Paris'in en merkezi yerlerinde,binaların dış yüzeyine yansımış olarak görünce önce küçük çaplı bir şok yaşamışlar ama izleyicilerin sıcak ilgisi ve beğenisi karşısında bu projenin en büyük destekçisi olmuşlar.

Julien Nonnon,Louvre Müzesi,Başkanlık Sarayı,Pompediu,Luxemburg Bahçeleri gibi Paris'in en merkezi ve turistik bölgelerine görüntüleri yansıtırken izin almamış.

Eylül ayından beri verdiği emeklerin polisler tarafından engellenmesi tek korkusu olmuş.Ama sevginin gücü polisleri de yumuşatmış olmalı ki proje devam ediyor.

"Aşkın gücüne hep inandım.Aşk aslında gerilla hareketidir.Sınır tanımaz,engel tanımaz ve sonu devrimdir" diyor.

Bu yüzden projesinin de gerilla sokak harekatı olarak anılmasını istiyor!

Sokak sanatına yeni bir boyut getiren Julien Nonnon "dijital sokak sanatı" nın temsilcisi.

Hemşehrisi JR kadar isim yapıp ses getirebilecek mi bilinmez ama projesi oldukça beğenilmiş.Bunu geçen hafta gittiğim Paris ziyaretim sırasında anladım.Fotoğrafları ve röportajları bir çok derginin kapağını süslüyor.

Proje de amacına ulaşmış görünüyor.Nannon'un eserleri önünde öpüşerek poz veren gençlerin fotoğrafları sosyal medyada çığ gibi büyüyor.

14 Şubat sevgililer günü geride kaldı ama fotoğraflar insanların içini ısıtmaya bir ay daha devam edecek Paris sokaklarında.

Julien Nonnon'un başlattığı bu proje ve benzerlerinin daha geniş kitleler tarafından izlenmesi,uygulanması dileğim.Çünkü acılar sevgiyle azalır,sorunlar sevgiyle çözülür.

"Love is the answer" yani cevap AŞK!

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!