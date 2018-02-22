Kadın Sanatçılar Çocuk Gelinler İçin Tek Yürek Oluyor

Londra'da,8 Mart Dünya Kadınlar Günü için, kadın sokak sanatçıları arasında hummalı bir çalışma var son günlerde.İlki 3 yıl önce düzenlenen Femme Fierce adlı festivalin 4. için 150 uluslararası kadın sokak sanatçısı davet edilmiş.Banksy'nin tüneli olarak bildiğimiz,belgeselinin çekildiği tünel -sokak Leak Street'de 150 sanatçı yeni bir rekor denemesi yaparak sokağı hep beraber baştan aşağı boyayacaklar.Yeni rekor denemesi diyorum çünkü geçtiğimiz yıl 100'e yakın kadın sanatçı,bugüne kadar yapılmış en büyük kollektif duvar çalışmasını gerçekleştirerek Guiness Rekorlar Kitabı'na girmişti.Kendi rekorlarını daha büyük katılımla egale etmek için çalışacaklar bu yıl.Festival alışılmışın dışında,sabah 8'de başlayıp akşam 7'de son bulacak.Kadın sanatçılar şimdiden kendi eserlerinin Tişört ve kanvaslarını hazırlamaya başladılar bile.Festival günü bu eserler ve tişörtler “Plan UK Because I am a Girl” kampanyası yararına, yardıma ihtiyacı olan genç kızlar için satılacak.

8 Mart'da sizler için fotoğraflayıp festivalin detaylarını anlatacağım.Eminim çok eğlenceli ve renkli bir festival olacak.

Kız çocuklarının hakları için 76 yıldır çalışan “Plan UK” her yıl önemli bir konunun altını çiziyor,o konu için fon yaratıyor.Bu yıl ana tema “çocuk gelinler!”.

“Femme Fierce” de davet ettiği sanatçılar ile beraber konuya dikkat çekmek,fon yaratmak için büyük çaba harcıyor.

Femme Fierce'nin kurucusu Ayaan Bulale 4 yıldır düzenlenen festivalde bu yıl Plan UK'e verdikleri desteğin kişisel tercihi olduğunu, büyükannesinin çocuk gelin olarak evlendirildiğini ve annesinin 6 yaşında tacize uğradığını söyledi ve ekledi:" Her yıl binlerce çocuk bu acıyı yaşıyor.Bu korkunç gerçek bitmeli.Şimdi bitmeli! “

5 milyondan fazla kız çocuğunun hayatına dokunmuş bir derneğin çocuk gelinler için attığı çığlık ve çığlığın duyulması için canla başla çalışan 150 ye yakın uluslararası tanınmış isim çok önemli bir amaca hizmet edecekler.Eğitim eşitliği ,ifade özgürlüğü ve şiddete karşı hep birlikte tek vücut olacaklar aynı zamanda.

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri çocuk gelinler.Sormadan yapamıyorum! Çok mu meşguller Türkiye'de sanatçılar? Ya da böyle bir organizasyonu yapabilecek hiç kimse yok mu? Çok mu zor sanatçı duyarlılığı dediğimiz klişeleşmiş deyimi gerçek hayata geçirmek?

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!