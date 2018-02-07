Suriyeli Sığınmacılara Sokaktan Gelen Destek

İngiltere'nin sığınmacılar ile ilgili politikasını değiştirdiğini ve 2020 yılına kadar 20 bin Suriye'liyi kabul edeceğini açıklaması üzerine Kızılhaç bu konuya dikkat çekmek için bir kampanya başlattı Londra'da.

Kampanya sokak sanatçısı Pang'ın Camden Town'a yaptığı Suriye'li mülteci Ayman Hirh'ın portresi ile start aldı.

Kızılhaç halka ulaşmanın,halkın dikkatini çekmenin en kolay yolunun sokak sanatı olduğunun farkında olmalı ki bu çok önemli kampanyada ilk görevi Pang'a verdi.

Londra'da yaşayan Avusturya'lı Sanatçı Pang gerçek ismi ile Fipsi Seilern eserini Ayman Hirh ile beraber yaptı geçtiğimiz günlerde.

Hirh,Pang portresini yaptıktan sonra kendi el yazısı ile,2011 yılında eşi ve iki oğlu ile beraber yaşadığı şehir Şam'dan İngiltere'ye sığınmacı olarak geldiğini,çok başarılı bir iş adamı iken bir gösteri sırasında 9 arkadaşını kaybettiğini,bu yüzden savaşın başlangıcında evini terk etmek zorunda kaldığını,ülkesini ve evini çok özlediğini yazdı.

Eser,biter bitmez başta Huffington Post ve Evening Standart olmak üzere bir çok medya kuruluşunda yer buldu ve büyük ses getirdi.

Ayman Hirh'ün kalpleri acıtan öyküsü eminim Suriye'li sığınmacıların ülkelerine gelmesini istemeyen bir çok kişinin vicdanına dokunmuştur.

Bu başarılı çalışmanın yaratıcısı Pang,eserlerini çok beğendiğim bir sanatçı ve arkadaşım.Onu ve eserlerini yakından tanıyan biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki uluslararası basında yer almasının beraberinde getirdiği başarı aslında çoktan hakettiği bir başarı!

Son bir kaç yıldır Londra,Paris,Floransa,Viyana duvarlarında sıkça gördüğümüz Pang'ın

Floransa'da aldığı sanat eğitiminin izlerini ve rönasans ruhunu eserlerinde görüyoruz.Aynı zamanda çok sevdiği Goya'nın etkileri de kendi stili ile birleşiyor ve art-nouveau bir tarz çıkıyor ortaya.

Genellikle siyah-beyaz çalıştığı eserlerinin duvarlarda verdiği keyfi kanvaslarda da hissediyoruz.Zaten yakında açacağı kişisel sergisinde kanvaslara yaptığı işlerini,seramiklerini,kolajlarını izleyeceğiz.

Kızılhaç'ın kampanya için Pang'ı seçmesi portrelerde de oldukça başarılı olmasından kaynaklanıyor sanırım.

Son günlerde Londra sokaklarına yaptığı portreler oldukça beğenildi zira.

İngiliz Kızılhaç'ının Suriyeli mülteciler için başlattığı kampanya Pang'ın eseri ile sınırlı değil.

Tanınmış sanatçılara yaptırttığı kartpostallar yakında mülteciler yararına açık arttırmada satışa sunulacak.

Hirh'ün hikayesinden oldukça etkilenen İngiliz müzisyen Adam Bainbridge sahne adıyla Kindness'ın bestesi "Retelling" İngiliz Kızılhaç'ı ve müzisyen Robert Plant'ın işbirliği ile "Long Road" isimli albümde yer alacak.Bu albüm de Suriye'li mülteciler yararına satışa sunulacak yakında.

Yeni bir eser daha sokak sanatının misyonlarından biri olan dayanışma ile buluştu,amacına hizmet etti ve ses getirdi.

Bunda eseri yapan sanatçının payı oldukça büyük.

Sokak sanatçılarının Suriye'de yaşanan dramı gözler önüne seren eserlerini daha fazla göreceğiz önümüzdeki günlerde sanırım.Banksy ile başlayan Pang ile devam eden bu süreç biraz da olsa ırkçıları ve göçmen karşıtlarını düşünmeye sevk edecektir.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!