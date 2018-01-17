Villiage Underground ve Sr X

Doğu Londra'nın kalbi Shoreditch'de,Great Eastern Street üzerinde Victoria döneminden kalma ticari bir depo var.

Bugün "Villiage Underground" olarak bilinen bu bina sanat merkezi olarak kullanılıyor.

Binanın sadece içi değil dışı da sanatla iç içe.Zira dış duvarı sokak sanatı için kullanılan en geniş duvar olma özelliğini taşıyor Londra'da.

Son derece profesyonel bir ekip tarafından yönetilen sanat merkezinin kuratörleri 3 ayda bir sokak sanatı dünyasının önemli bir ismini davet ediyor.

Sanatçılar için prestij bu duvarı boyamak.

İspanya'nın Banksy'si olarak tanınan,stencil tekniğinin usta ismi Senor.x (Sr.x) son davetlisiydi "Villiage Underground" un.

Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşullarına rağmen 3 gün boyunca eserini bitirmek için ter döktü sanatçı ve harika bir eser ortaya çıkardı biz Londralılar için.

İspanyanın sevilen sanatçısını biraz tanıtayım istiyorum sizlere bu hafta.Zira önümüzde ki günlerde yer alacağı sanat etkinlikleri dolayısı ile adından sıkça söz ettirecek.

Sr.x, 80'lerin başında kuzey İspanya'da Gijon'da dünyaya gelmiş.Bir çok sokak sanatçısı gibi sanat eğitimi almış hem de bir kaç disiplinde.

Günümüz pop kültüründen beslenmiş eğitimi boyunca.

Şablon,poster,enstalasyon olarak yaptığı işlerinin derininde sosyal eleştiri ve kara mizah yatıyor.

Şehir insanının,ironi ile beslenen eserlerinin önünde durup tebessüm etmesi,günlük yoğun rutini içinde bir iki dakika için bile olsa dikkatini sanata vermesi amaç olmuş eserlerini sokağa taşımasında.

Her ne kadar son bir kaç yılını Londra'daki stüdyosunda geçirse de değişik şehirlere iz bırakmayı seviyor.Geçtiğimiz yıl içinde bir çok sokak sanatı festivalinde ve sanat fuarında izledik Sr.x'i.

City of Colors,Upfest,Sand Sea Spray bunlardan bazıları...

Londra'da da BSMT Space Gallery, 1 Eylül'de kapılarını Sr.X için açmıştı.Sizlere bu sergiden söz etmiştim hatırlarsanız.

"Pork,Loin Roast" isimli sergi öncesi,sokak sanatçıları arasında artık gelenek haline gelen duvar boyamasını da galerinin yer aldığı caddenin karşısına,"Shacklewell Lane" üzerine yapmıştı.

Sevilen sanatçının şimdiye kadar yaptığı en büyük eseri olma özelliği taşıyan son eserini 3 ay boyunca "Villiage Underground" da izleyebilirsiniz.

Sanatın hemen her disiplini için ayrılmış atölyelerinin yer aldığı

kültür ve sanat aktivitilerinin düzenli yapıldığı, haftasonu ise gençlerin sevdiği,trend belirleyen bir müzik klübüne dönüşen bu harika sanat merkezini takip edin derim.Pişman olmazsınız!

www.villiageunderground.co.uk adresleri.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!