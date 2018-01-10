Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Christian Guemy

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF-Reporters sans frontières) Paris’de Türk Büyükelçiği önünde bir gösteri düzenledi geçtiğimiz hafta.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi ziyareti sırasında düzenlenen bu gösteride,Christian Guemy’nin Mayıs ayında Paris sokaklarına yaptığı gazetecilerin portrelerinin şablonları kullanıldı.

Christian Guemy’nin de katıldığı bu protesto eyleminin hem gösteri hem de sanat tarihine bir ilk olarak geçeceğine inanıyorum.

Zira stencil şablonlarının protesto aracı olarak kullanılmasına ilk kez tanık oluyoruz!

Bu köşeye birçok kez konuk olan Fransız sokak sanatçısı Christian Guemy, Türkiye’de tutuklu bulunan 10 gazetecinin portresini Paris sokaklarına taşımıştı geçtiğimiz Mayıs ayında hatırlarsanız.

C215 ismiyle tanıdığımız,Paris'li sanatçı "Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün" (RSF) desteği ile Türkiye’deki tutuklu gazetecilerle dayanışma amacıyla Paris’in birçok caddesine cezaevindeki 10 gazetecinin resimlerini çizmişti.

"Save Turkish Journalists" (Türkiyeli Gazetecileri Kurtarın) etiketiyle yapılan şablonlarda, tutuklu gazeteciler Murat Aksoy, Şahin Alpay, Ahmet Altan, Kadri Gürsel, Nazlı Ilıcak, Musa Kart, İnan Kızılkaya, Ayşenur Parıldak, Ahmet Şık ve Tunca Öğreten’in portreleri yer alıyordu.

Şablonlar, Paris sokaklarında tutuklu gazetecilerle dayanışma göstermek isteyen herkese basılı olarak da dağıtılmıştı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) son verilerine göre Türkiye’de tutuklu gazeteci sayısı geçtiğimiz nisan ayında 159’a yükseldi.

Freedom House’un yayınladığı 2016 raporunda Türkiye,tutuklu gazeteciler konusunda 76 puanla dünyada 163’üncü, Avrupa’da ise 42’nci ve son sırada yer alıyor.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, Türkiye'de tutuklu gazetecilerin yanında olduklarını ve bu dayanışmaya Paris halkının Christian Guemy sayesinde katılacağını duyurdu yaptığı basın açıklamasında.

Guemy'nin yeteneğinin kamuoyunun dikkatini çekeceğinden oldukça emin.

Bunun gazetecilere büyük moral olacağının ve unutulmadıklarını göstermenin en etkili yolu olduğunun altını özellikle çizdi verdiği demeçte.Ve Christian Guemy'ye ayrıca teşekkür etti.

Christian toplamda 500 portre çalıştı Paris sokaklarında.Bu bir sanatçı için oldukça yorucu olmalı.

Bir büyük teşekkür de benden arkadaşıma.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) "İfade ve Basın Özgürlüğü"

raporu, Türkiye’de gazeteciliğe uygulanan baskıları bir kez daha gözler önüne sermişti geçtiğimiz yıl.Hapiste tutuklu olan gazeteci sayısının nisan ayı sonu itibarıyla 159’a yükseldiği ve yurtdışında 123 gazetecinin "kaçak" durumda bulunduğu açıklanmıştı.

Bu vahim tablo karşısında gönül isterdi ki Türk sanatçılar biraya gelsin ve Christian Guemy kadar özverili tepkilerini göstersin duvarlarda.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!