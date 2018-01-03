Londra Sanat Fuarı Bu yıl Sokak Sanatçılarını Ağırlıyor

Her yıl yeni yılın hemen ertesinde düzenlenen,sanatseverlerin sabırsızlıkla beklediği "Londra Sanat Fuarı" 17 Ocak’da açılıyor.

Bu satırları yazdığım sıralarda sokak sanatçıları arasında açılış gecesi telaşı vardı sosyal medyada.

Fuara katılan galeriler ve sanatçılarına bakacak olursak sokak sanatının,sanat dünyasını domine edişine tanıklık edeceğiz bu yıl.

Sadece İngiltere'de değil,diğer kıtalardan da bir çok sokak sanatçısı davetli bu yıl.Amerikalı sanatçı Swoon ve Fas'lı fotoğraf sanatçısı Hassan Hajjaj'ı yeni eserleri ile izlemek oldukça keyifli olacak fuarda.

Swoon'un iki yıl önce,Hajjaj'ın 3 yıl önce Shoreditch'e bıraktığı eserlerin dışında sokakta yaptıkları yeni çalışmaları yok zira.

Hemen her önemli uluslararası sanat fuarında görmeye alışık olduğumuz Banksy,İnvader,Sheppard Fairey gibi isim yapmış sokak sanatçılarının dışında bu yıl Ein,Rugman,İnkie,Pure Evil,Hayden Kays,Conor Harrington gibi sanatçılar da yer alıyor.Londra merkezli ve sadece sokak sanatçıları ile çalışmayı seven Ink,Black Rat,Lazarides,Project,Jealous gibi galeriler de geçtiğimiz yıl olduğu gibi,fuarda,en çok ilgiyi çeken standlar olacak mı göreceğiz.

1988 yılından beri düzenlenen Londra Sanat Fuarı,İngiltere ve dünyanın önemli çağdaş sanatçılarına ev sahipliği yapıyor 4 gün boyunca.Aynı zamanda güncel sanat piyasasının nabzını tutan bu fuar uluslararası öneme sahip kurum ve kuruluşların kolleksiyonları için de cazibe merkezi.

35 binden fazla ziyaretçinin katıldığı,sadece sanatseverlerin değil,dünyanın önde gelen ünlü kurumların sanat tacirlerinin,müze kuratörlerinin,kolleksiyonerlerin,sanat eleştirmenlerinin de büyük ilgi gösterdiği fuar maddi ve manevi anlamda bütün sanatçılar için oldukça büyük bir fırsat.

Geçen yıl 35 bin kişi gezmiş.Katılımın bu yıl önceki yıllarla kıyaslanamayacak kadar fazla olması bekleniyor.Satılan eserler geçen yıl diğer yıllara oranla yüzde 25 artış göstermiş.

Her yıl 100 ün üzerinde galerinin katıldığı fuarda daha fazla sokak sanatçısı göreceğimizin işareti sanatçıların eserlerine etiketlenen 5 ve 6 haneli rakamlardı geçtiğimiz yıl.

Fiyat taglarını görünce aklıma Christian Guemy'nin söylediği "sokak sanatının şiiri vardı.Nereye gitti?" ve Banksy'nin "sokak sanatı öldü" sözleri geldi!

Zaman bu sözlerin ne derece doğru olduğunu gösterecektir.Bekleyip göreceğiz!

Fuar 18-22 Ocak tarihleri arasında İslington'da bulunan British Design Centre'da.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!