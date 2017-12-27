Banksy ve Onun Küçük Hikayeleri

4 Mart tarihinde,Banksy'nin Gazze'de yaptığı 3 eser ile ilgili bir yazı yazmıştım.Beni oldukça etkileyen bu eserlerde,Banksy sadece protest ve aktivist yönünü ortaya koymamış,Filistin sorununu yeniden gündeme getirmişti.

Hatırlayacağınız gibi 2 yıl önce 50 gün süren hava harekatında 500 ü çocuk 2000 kişi hayatını kaybetmiş,Gazze şehri tamamiyle yıkılmıştı.Bunun üzerine dünya liderleri Kahire'de toplanıp Gazze'nin yeniden inşası için 5,4 milyar toplanmasına karar vermişlerdi ancak sadece 300 milyon toplanabilmişti.Banksy'de yaptığı protest eserlerinde bu durumu hem liderlere hatırlatıp hem de dünyanın gözünü bir kez daha Gazze'ye çevirmişti.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere basını özellikle BBC,bu konuyu bir kez daha gündeme taşıdı.Bu kez Banksy'nin yaptığı eserler değil,o eserlerden birinin kaybolmasıydı konu.

Sanatçının yıkılmış yapılardan birisinin kapısına yaptığı Naobi resmi,bir grup Filistinli tarafından,binanın sahibininden sadece 700 şikele yani 178 Sterline satın alınmıştı.

Binanın sahibi her ne kadar dolandırıldığını söylese de olan esere oldu.Resim bugün yerinde değil maalesef.

Bir gün bir grup genç,binanın sahibine giderek,kendilerinin eseri yapan sanatçı tarafından gönderildiğini,eseri satın almak istediklerini çünkü müzede sergileneceğini söylemişler.Bugün eseri yüzlerce bin dolara alıcı bulan Banksy'nin eseri sıkı bir pazarlık sonucu sadece 700 Şikele yani 178 Sterline el değiştirmiş böylelikle.

Binanın sahibi Rabie Darduna kendisiyle yapılan röportajda "Evim iki katlıydı.Savaşta sadece kapı ayakta kaldı.Birgün yabancı bir genç adam gelip kapıyı boyayıp gitti.Sonra bir grup genç kapının müzede sergileneceğini söyleyip satış için kağıt imzalattılar.Müzeye gideceğini düşündüğüm ve paraya ihtiyacım olduğu için kapıyı onlara verdim" diye açıklamış eserin nasıl elinden çıktığını anlatırken.

BBC alıcıya ulaşmış ve satış ile ilgili sorulara,satışın legal olduğu dışında bir cevap alamamış.Alıcı,kapının sahibine iade edildiği söylentisi üzerine,Facebook sayfasına kapının fotoğrafını koyarak hala eserin onda olduğu mesajı vermiş.

Ev sahibi Darduna bunun üzerine "gerçekten çok üzgün ve sıkıntılıyız.Bu bir dolandırıcılık olayı.Normal alış veriş gibi görülmeden değerlendirilsin"diyor ve ekliyor "Kapı geri gelsin!".

6 çocuk babası ev sahibi Darduna 20 kişilik ailesi ile birlikte 2 odalı bir dairede yaşam mücadelesi veriyor.Kendisi gibi evlerini kaybetmiş Filistin halkı daha önce tanımadığı ve ismini duymadığı Banksy'yi artık tanıyor. Yabancı basının ve insanların ilgisinden ne kadar önemli bir sanatçı olduğunun farkına vardı.Bir Filistinli sanatçının dediği gibi,Banksy bir çizik atsa belli ki halk duvarı söküp satacak!

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!