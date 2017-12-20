Turnpike Lane ve Londra’nın Değişen Yüzü

Turnpike Lane Londralıların,özellikle Londra'da yaşayan Türklerin yakından tanıdığı bir mahalle.Türk nüfusun fazlalığı nedeniyle halk arasında ismi "Türkpike Lane" olarak değiştirilen bölge,bu aralar kebapçılarından çok sokaklarındaki güzel sanat eserleri ile gündemde.

2012 yılında bölgedeki yaşam alanlarının sanatla daha keyifli hale dönüştürmek için oluşturulmuş bir proje var.Turnpike Lane Art Group (TAG) bu projenin ismi.

Daha önce size İstanbul Yeldeğirmeni mahallesinde,dönüşüm amaçlı başlatılan Mural-İst projesinden bahsetmiştim.Hani binaların davet edilen yabancı sokak sanatçıları tarafından boyandığı festivalden.Bu sayede Yeldeğirmeni'nin sanatla yenilenmesi,tanınması bir nebze de olsa sağlanmıştı.İşte Turnpike Lane'de de yapılmak istenen bu.Farkı festival değil bir proje olması.

Özgür,galerilerin dışına çıkmış,eklektik bir sanatı,duvarlarda mahalle halkıyla tanıştırmak istemiş sanat grubu.Bu nedenle sokak sanatçıları,eserlerini yaptıkları bina sahipleri ve diğer mahalle sakinleri ile dost olup çay partileri düzenlemişler eserlerini yaparken.Projenin başladığı ilk yıl olan 2012'de en büyük desteği Sheppard Fairey vermiş.Aradan 5 yıl geçmesine rağmen eseri bugünkü tazeliği ve ışıltısı ile yerinde duruyor.

Daha sonra Sheppard Fairey kadar tanınmış Fransız sanatçı JR onu dünya çağında şöhret yapan İnside-out projesinin bir kısmını taşımış Turnpike Lane sokaklarına.Londra'da yaşayan Çinli sanatçılarda “Çin Toplum Derneği” olarak projeye katkıda bulunmuş 2013 de.Kendi sanatlarını,tarzlarını taşımışlar sokaklara.Daha sonra Güney Afrika'lı Christiaan Nagel,Stewy,Toaster,Art is Trash ve 22 sanatçı daha dahil olmuş sanat grubuna.2017 ye kadar toplamda 30 dan fazla sokak sanatçısını görüyoruz projeye dahil olan.Arjantinden Amerika Birleşik Devletlerine kadar 10 dan fazla ülkeden katılım gerçekleşmiş.

İngiliz sanatçı Binty'nin tavukları çocukların önünde fotoğraf çektirmekten en çok hoşlandıkları eser.Yine Pegasus'un Betty Boo'su ve ATM'nin kuşları en çok ilgi gören eserlerden.Kişisel beğenim, yeteneğine hayran olduğum Whoam Irony ve Place-boe'nun ortak yaptığı kuşlar.

Unutmadan bölgede bir de Banksy'nin eseri var.Her ne kadar grup sanatçıları içinde ismi geçmese de projenin gizli destekçisi olduğunu düşünüyorum.

Londra'da yaşıyorsanız bu haftasonu için daha iyi bir alternatif düşüneniyorum Turnpike Lane sokaklarını gezmek dışında!

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!