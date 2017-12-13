Noel Yaklaşırken

Londra'da,Noel'e yaklaşık bir kaç hafta kala evlerine,ülkelerine dönen sanatçıların boşluğunu onlar adına çalışan galerileri dolduruyor.

Sokak sanatçılarını sokaklarda göremesek de eserleri karma sergilerde,yardım dernekleri adına düzenlenen sokak sanatı etkinliklerinde,galerileri şenlendiriyor son günlerde.

Sokak sanatçılarının bir nevi sesi olan Lazarides,Howard Griffin,Stolen Space,Pure Evil gibi tanınmış galeriler, temsil ettikleri sanatçıların,az sayıda basılan eserlerini kolleksiyonerlerin beğenisine sundular geçtiğimiz günlerde.Noel hediyesi olarak adlandırdıkları bu baskılar,gayet makul fiyatlara deyim yerindeyse kapanın elinde kaldı!

Lazarides Galeri'nin e-posta yoluyla duyurduğu,sanatçısı Conor Harrington'a ait eserlerin baskılarının satışı (silk screen print) bu haftaya damgasını vuran sanat olayıydı bence.Diğer galerilerden farklı olarak sadece 1 saat için görücüye çıkan 2 eserin her birinin 100 baskı edisyonlu olacağı ve satışın galerinin baskı (print) ofisinde gerçekleşeceğini duyurdu Lazarides.Sayı az,satış saati sınırlı olunca ciddi bir izdiham yaşandı.200 eserin tamamının 1 saatten az bir sürede satılması kuşkusuz sadece sanatçının değil, galerinin de büyük başarısı!

Londra'da galeriler, Türkiye'de alışık olduğumuz sistemin çok dışında çalışıyor.Hemen her galerinin sahibi sanatçı. Galericilik-kuratörlük eğitimini Sotheby's,Christie's,Bonham gibi ciddi sanat kurumlarında almış,ya da üniversitelerin sanat bölümlerinde okumuş birebir sanatın içinde olan kişiler.

Yine Türkiye'de alışık olduğumuz oldukça lüks ihtişamlı galerilerin yerini sade küçük ama işlevsel sergi salonları alıyor Londra'da.

Hemen her galerinin kendi baskı ofisi (silk screen print atölyesi) var.

Bir çok sergi açılışında sanatçının baskı makinasının başına geçip canlı performans eşliğinde eserlerinin baskısını yapıp misafirlere hediye etmesi ya da uygun fiyata satması neredeyse gelenek!

Hemen hemen orjinal eserleri kadar değerli olan bu "silk screen print" ler kolleksiyonerler tarafından sıkı takip ediliyor.

Türk sanatı için oldukça yabancı bu baskı geleneği ve sergilenen eserlerin az edisyonlu satışı.Sanırım bu yüzden belli gelir seviyesinin dışına çıkıp genele yayılamıyor kolleksiyonerlik.

Lazarides Galerinin Geçtiğimiz Ekim ayında New York'da açtığı,Conor Harrington'a ait "Eat and Delete" isimli serginin orjinal eserlerinin tamamı açılış günü 5 ve 6 haneli rakamlara satılmıştı.Bu nedenle baskıların 250 sterlinden satışa çıkması Harrington hayranlarını oldukça sevindirdi.

Stolen Space Galeri ve Howard Griffin Galerinin baskı ofisi olan Salted Print ise yaklaşan Noel nedeni ile sanatçılarına ait baskıların tükendiğini duyurdular.

Sanatın,sanatseverler,sanatçılar ve galeriler arasındaki bu devinimini Türkiye'de de görmeyi umuyorum.Yine umuyorum bizim de galerilerimizin önünde kuyruklar oluşur bir gün!

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!