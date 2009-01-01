Cranio ve Sevimli Amazon Yerlileri

Amazon Ormanlarının derinlerinde yaşayan,ömürlerini medeniyetten uzak ve ormanların bekçiliğini yaparak geçiren yerlileri yaşadıkları ormandan çıkararak espirili bir dille duvarlara taşıyan Cranio

Financial Times'ın kapağında bu hafta!

Kapitalizm karşıtı görüşlerini yarattığı sevimli yerlilerle dile getiren bu eğlenceli sanatçının,Financial Times gibi kapitalizmin kalesi sayılabilecek bir gazetenin kapağında yer alması fazlasıyla ironik.

Kendisi bu durumdan rahatsız olsa da “sanat heryerde olmalı” diyerek fazla üzerinde durmuyor...

Cranio Londra'da yaşayan Brezilyalı özellikle Sao Paulo'lu sanatçıların içinde en sevilen ve tanınanlardan. Asıl ismi ile Fabio Oliveria.1984 doğumlu.İki yaşında resim yapmaya başlamış.Okulda oldukça başarılı ve yetenekli olduğu için arkadaşları onu Portekizce zeki insanlar için kullanılan Cranio (Kurukafa) diye çağırırmış.Grafiti dünyası ile tanıştığında takma isim olarak Cranio'yu alması bu yüzden.

Sanatla ilgili bir eğitim görmemiş."Sanat sanırım kanımda var.Doğuştan.Kendi stilimi oluşturdum.Evet kolay olmadı ama oldu işte.Eğitim o kadar da önemli değil" diyor.

Etrafında ve dünyada olanlar ile oldukça ilgili ve bilinçli.Kapitalist düzenin eksilerini ve politik protestolarını,yarattığı mavi Amazon yerlileri ile ifade ediyor.

"Beton bir ormanda günlük hayatın koşturması içinde birşeyleri avlarken Amazon yerlilerinden farkımız yok aslında.Bu nedenle mavi Amazon yerlileri ile söylemek istediklerimi söylüyorum.Yaptığım eserlerde Brezilya'nın kapitalizme yenilgisini göstermeyi seviyorum.Para için yağmur ormanlarını satmaya çalışmaları,ya da futbol için harcanan gereksiz paraları kendi stilimce eleştiriyorum"diyor.

Üç yıl önce dünya kupası sırasında turnuva karşıtı yaptığı eserler büyük ses getirmiş.Sadece Brezilya da değil,bir çok ülkede tanınmasını sağlamış gazetelerde çıkan karikatür tadındaki protestoları.

Barcelona,Berlin,Paris'den davet almış bu eserler sayesinde."Hem sergi açıyorum hem duvar boyuyorum.Yanı sıra komisyon usulü işler de yapıyorum.Beni bir çok sanatsal aktivite içinde görebilirsiniz"diyor.

Vatandaşı Os Gemeos kardeşlerin çok etkisinde kaldığını ve onların en büyük hayranı olduğunu söyleyebilecek kadar alçak gönüllü.

2012 yılında geldiği ve ilk sergisini açtığı Londra'yı çok seviyor.Kendisini oldukça özgür ve yaratıcı hissettiğini söylüyor Londra'da.

Sao Paulo'da bir kaç kez tutuklanmış grafiti yaptığı için.Bir geceyi de hapiste geçirmiş.

Bu yıl Londra'ya gelen bir arkadaşım"duvarlarlardaki küçük mavi yerlilerin eğlendirdiği kadar hiç birşey eğlendirmedi Londra'da beni! Hala,elinde cep telefonu ile yağmur ormanını satmaya çalışan Amazon yerlisine gülüyorum.Kapitalizm bu kadar güzel anlatılamazdı"dedi.

Sanırım Cranio'nun çok sevilme nedenlerinden biri kullandığı bu eğlenceli dil.Usta sanat tekniği ile birleşen samimi protestoları aslında hemen hemen hepimizin isyan ettiği noktaları temel alıyor.Bu samimiyet sayesinde her kesimden,her yaştan sanat sever tarafından yakından takip ediliyor.

Cranio'nun sevimli Amazon yerlilerini yakından görmek isterseniz Camden Town ve Shoreditch'i ya da Old Street'i ziyaret edebilirsiniz.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!