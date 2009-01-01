Renkli Kadın Portreleri ve David Walker

İngilizlerin en sevdiği sokak sanatçısı kim diye sorarsanız size düşünmeden David Walker derim.Üzerinde havai fişek patlamış izlenimi veren renk cümbüşü eserleri her yaştan,her kültürden sanatsever tarafından yakından beğenilip takip ediliyor.

Önceleri siyah beyaz spray boyalar kullanarak yaptığı eserlerden oluşan stili,stüdyosunda bulduğu bir kutu renkli boya sayesinde değişmiş.

Muhtemelen bir hayranı tarafından bırakılan boyaları halen kimin bıraktığını bilmiyor David Walker.

"Ucuz olsun diye kullandım siyah beyaz boyaları eserlerimde.Bedava bir koli dolusu rengarenk spray boya bulunca aynı eser üzerinde hepsini kullandım.Ortaya bugünkü tarzım çıktı.Aslında eğlence olsun diye hepsini kullanmıştım ama sonuç beni çok mutlu etti" diyor.

Eserlerinin büyük kısmını kadın portreleri oluşturuyor.

Çok kat boyayarak oluşturduğu tekniği,şablon kullanılmış hissi verse de sadece spray boya ile çalışıyor.Fırça ya da şablona karşı.

"Fırça kullanmıyorum çünkü geleneksel sanatta kullanılan materyaller olmadan da güzel eserler yapılabileceğini göstermek istiyorum.Spray boya ile yaptığım eserleri görenler hem grafitiyi hem geleneksel sanatı sorguluyor" diye açıklamış bir röportajında neden spray boya ile çalıştığını.

Hemen hemen bütün portrelerinde hareket ve duygu var.

Eserlerine konu olan kadınların fotoğraflarını dergilerden,eski magazinlerden çaldığını söyleyecek kadar açık sözlü."Onları tanımıyorum,onlar da beni tanımıyor.Resimlerinin yapıldığını hiç bir zaman öğrenemeyecekler sanırım"diyor.

Sokak sanatıyla tanışalı sadece beş yıl olmuş.İngiliz elektronik müzik grubu The Prodigy grubu için hazırladığı tişörtler,posterler,plak kapakları çok beğenilince kendi markasını yaratmaya karar vermiş.Subsurface isimli markası bugün hala sokak modası içinde önemli rol oynuyor.

Londra'lı olmasına ve Londra'da yaşamasına rağmen eserlerini Paris,Lizbon,Miami,New York,Hong kong,Berlin gibi şehirlerin duvarlarında daha sık görüyoruz.

Bir çok sokak sanatçısının aksine sadece sokaklarda değil galerilerle de çalışmayı seviyor."Kendimi büyük duvarlarda daha iyi ifade ediyorum bu doğru ama galeride kanvas üzerinde eserlerimi görmek de mutlu ediyor beni"diyor.

Fırça ya da şablon kullanmadan sadece spray boya ile yaptığı eserlerini “Half a World Passed Me By” ismini verdiği sergisinde 9 Aralığa kadar izleyebilirsiniz.

16 Kasım’da Lawrence Alkin Gallery’de açılan sergi,çok sık sergi açmayan Walker'ı izlemek için büyük fırsat.

Galerinin adresi: 42 New Compton Street London WC2H 8DA

Her zaman söylediğim gibi internet çağında sergiler bir tık ilerimizde Londra’da izleyemeyenler için!

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!