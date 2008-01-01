8 yıl 800 kırbaç

Yaklaşık 2 yıl önce yazdığı bir şiir yüzünden ölüm cezasına çarptırılan Filistinli şair ve ressam Ashraf Fayadh'ın,yeniden görülen mahkemesinin indirimi bu rakamlar!

İnsan bu cezaya sevinir mi? Seviniyor işte.

Başta Londra'da yaşayan sokak sanatçılarının zaferidir bu aslında.Olmaz denileni başardılar.

Uluslararası insan hakları derneklerini ciddi bir örgütlenme ile harekete geçirdiler ve iki defa ölüm cezasına çarptırılan sanatçı Fayadh'ı deyim yerindeyse ipten kurtardılar.

Bu zaferin üzerine geçtiğimiz yıl yazdığım yazıyı tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum.

Fayadh'ın yaşadığı acı ve korku dolu süreci hatırlatmak için...

Filistinli şair ve ressam Ashraf Fayadh,Suudi Arabistan'da iki yıldır tutuklu olduğu cezaevinden çıkmayı beklerken ölüm cezasına çarptırıldı geçtiğimiz salı günü.

Suçu ateizmi övmek ve yaymaya çalışmak.

Britanya-Arap sanat platformu "Edge of Arabia" üyesi olan sanatçı,modern Arap sanatının Tate Modern'deki kuratörü ve danışmanı aynı zamanda.

"Edge of Arabia" sanat organizasyonu Fayadh'ın ölüm cezasının verildiği 17 Kasım gününden sadece bir gün önce,Birleşmiş Milletler'in binasında iki duvar boyamıştı.Güney Suudi Arabistan'lı kadınların sesi olan "Art Jameel" sanat platformu ile birlikte yürüttükleri proje "Our Mother' House" için Fayadh'a da davet gitmiş ancak hapisane yetkilileri,organizasyonun bu isteğini reddetmişti.

Sanat hayatına çok genç yaşta ülkesi Filistin'de duvar boyayarak başlamış Fayadh.Daha sonra taşındığı Cidde'de Arap Modern Sanatı'nı dünyaya tanıtmak amacıyla bir sergi düzenlemiş.Çok ses getiren bu sergi bir yıl sonra da,2014 yılında Venedik Bienalinde yer bulmuş.

Her ne kadar duvar boyamaya ara ara devam etse de,Modern Arap Sanatı'nı dünyaya tanıtmak misyonu olmuş.Özellikle de İngiltere'ye.

Tate Modern'in yöneticisi Chris Dercon ve "Edge of Arabia" nın kurucusu Stephen Stepleton yaşanan süreçten oldukça rahatsız ve mutsuz. "ModernArap Sanatı'nın en önemli ismi suçsuz yere ölüm cezasına çarptırıldı.Sessiz kalmayacağız!

İnsan hakları derneklerinin bu konudaki çalışmalarını yakından takip ediyoruz" diyorlar.

Ancak Fayadh'ın suçlanma ve yargılanma sürecine bakarsak,mahkeme kararının temyize gitmesi oldukça zor görünüyor.

Çünkü ilk kez ateizm propagandası yaptığı gerekçesiyle suçlandığı 2008 yılından beri Suud yetkililer pes etmeden uğraşıyor kendisiyle.

Hakkından çıkarılan tutuklama kararı 2014 yılı! Anlayacağınız 6 yıl boyunca tutuklanması için delil aramış Araplar.2008 de yazdığı şiirlerde ateist söylem bulan yetkililer 2013 yılında gözaltına almışlar ama herhangi bir kanıt elde edemedikleri için bir gün sonra serbest bırakmışlar.

Oysa şiir kitabında bahsi geçen satırlar sadece Filistin'li göçmen olmanın zorlukları ve politika üzerineymiş.Ama mahkeme Allah'a hakaret edildiğine kanaat getirmiş.Kendisi bu olayı oldukça traji-komik bulmuş ve sosyal medyada paylaşmış.Bunun üzerine 2014 de tekrar tutuklanmış ve 800 kırbaç ve 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmış.

Ama anlaşılıyor ki savcı bu cezadan pek memnun kalmamış.Geçtiğimiz hafta dosyayı yeniden açmış ve Fayadh'ın,Allah'a,peygambere ve Suudi Arabistan'a hakaretten ölüm cezasına çarptırılmasını istemiş.

Kendisi başta olmak üzere bütün sanat camiası şaşkın ve üzgün. "Bu karar Arapların insan haklarına ve özgürlük anlayışlarına sürülmüş kara bir leke" diyor Orta Doğu İnsan Hakları gözetmeni Adam Coogle.

"Aslında yapılmak istenen özgürlükçü sanatçılara ders vermek bu çok açık" ...

Geçtiğimiz haftalarda yazmıştım; İran'lı karikatürist Atena Faragdhani yaptığı bir karikatür yüzünden 13 yıl hapis cezasına çarptırılmış bunun üzerine "Draw4Atena" etiketli sosyal medya kampanyası başlatılmıştı.

Ashraf Fayadh için de "Art is not a crime" platformu sokak sanatçıları ile birlikte dünya çapında bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor bugünlerde.

Sanatın özellikle sokak sanatının gücü bugüne kadar bir çok zorlu kapıyı açtı.

Bütün dileğim Ashraf Fayadh için de bir an önce adalet sağlaması.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!