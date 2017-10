"Education is not a crime" kampanyası ve "Street Art Anarchy" sanat platformu elele vererek New York'un Harlem bölgesinde büyük bir görsel şölene imza atmışlar.

Yeni döndüğüm New York gezim sırasında beni en çok etkileyen eserler bu iki önemli platformun işbirliği sayesinde ortaya çıkmış.

Toplam 19 eser usta sanatçılar tarafından eğitimin suç olmadığının altı çizilerek yapılmış.

Hemen hatırlatayım İranın en fazla nüfusa sahip azınlığı Bahailer 1979 yılı devriminde büyük bir asimilasyona uğramış,eğitim özgürlükleri ellerinden alınmıştı.

"Not a crime Campain" (Suç Değil Kampanyası)

İran'da yaşanan insan hakları ihlallerine uluslararası arenalarda dikkat çekmek ve İran'da yaşayan Bahailer'in hayatını bir parça da olsa kolaylaştırmak,eğitim alanlarında eşitlik sağlamak için sokak sanatçıları ile birlikte hareket ediyor.

Sloganları; Eğitim ve gazetecilik suç İran'da.Biz bunu suç olmaktan çıkarabiliriz,sesimizi sanatla duyurabiliriz.Öyleyse sokaklar bizim!

Londra Shoreditch'de ki ünlü Villiage Underground duvarı da uzun süredir bu anlamlı kampanyaya ev sahipliği yapıyor.

Alexandre Keto,Marina Zumi,Jason Woodside,Cyrcle,OverUnder,Elle,

Astro,Ricky Lee Gordon

Rone,Bustart,Tatyana Fazlalizadeh, Marthalicia gibi usta sanatçılar bu değerli farkındalık projesinin mimarları.

Usta isimler "Education is not a crime" ve "Street art anarchy" ile birlikte Harlem'de büyük bir değişime de imza atmışlar.

Eserlerin fotoğraflarını çekerken farkettim; mahalle sakinleri Bahailik konusunda bilgili ve eserleri sahipleniyor.Bir çok kişinin yanıma gelip Bahai olup olmadığımı sorması,bu konuda sohbet etmek istemesi bunun kanıtıydı.

21. yüzyılda insan onurunun ayaklar altına alındığı koşullarda yaşayan Bahailerin durumu son derece üzücü. Ancak maruz kaldıkları bu haksızlığa,uluslararası alanda destek bulamamaları daha da üzücü.

Bu yüzden "Eğitim Suç Değildir" farkındalık kampanyasında büyük bir özveri ile çalışan "Street Art Anarchy" ve "Education is not a crime" platformlarının önünde saygıyla eğiliyorum.

Kısa sürede yıllardır uluslararası alanda Bahailerin sesini duyurmak için çalışan bir çok insan hakları derneğinden daha çok dikkat çektiler,Bahailerin sesini daha çok kişiye ulaştırdılar.

Yolunuz New York'a özellikle Harlem'e düşerse duvarlardaki muhteşem eserlerde yer alan "education is not a crime" sloganlarına bakın.Bahailerin acılarına ortak olacaksınız...

Her zaman söylediğim gibi internet çağındayız.Eserleri izlemek için New York'a gitmenize gerek yok.

www.streetartartanarchy.com ve www.notacrime.com internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!