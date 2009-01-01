Londra' da Sanat Ayı

Ekim ayı demek,Londra'da geleneksel sanat,modern sanat ve eleştirmenler tarafından "alternatif sanat" diye tanımlanan sokak sanatının temsil edildiği fuarların peşpeşe açıldığı ay demek.

Frieze ve Multipled gibi uluslararası ses getiren sanat fuarlarına son 8yıldır sokak sanatı severlerin sabırsızlıkla beklediği "MonikerSanat Fuarı" da eklendi.Fuar,Frankie Shea tarafından 9 yıl önce projelendirildi.

Kuratörlüğünü ve direktörlüğünü Shea'nın yaptığı projenin sanat danışmanlığını Cedar Lewisohn üstleniyor.

Shea ile yapılan bir röportajda, Moniker'ın nasıl oluştuğu sorusuna verdiği cevap oldukça etkileyici: "Bu proje kızgınlık sonucu doğdu.Sevdiğim,eserlerini satın aldığım,sanatçısını temsil ettiğim sanat, Birleşik krallık sınırları içinde ciddiye alınmıyordu.Elitist sistemi kırmaya çalıştım bir kaç sefer ama başaramadım.Bu yüzden bu geleneksel sisteme karşı,sokak sanatını ciddiyetle temsil edecek bir proje oluşturdum."

Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi fuar sokak sanatının ve sanatçılarının kendini ifade etme platformu. Shoreditch Truman Brewery'de,5-8 Ekim tarihleri arasında 3 gün sürecek etkinlik boyunca sokak sanatçılarının nasıl çalıştıklarına tanıklık edecek ziyaretçiler.

Telmo Miel,Ben Slow,Who is Adam,DULK gibi dünya çapında tanınan sanatçılar fuar alanı çevresinde duvar boyarken,fuar alanı içinde seksenden fazla sokak sanatçısı,eserlerini kanvas üzerinde ya da canlı performans olarak sergileyecekler.Bu yıl Londra'da sokak sanatçıları ile çalışan hemen hemen bütün galeriler fuara katılıyor.Galeri sayısı toplamda seksen. Fuarın organize ettiği sokak sanatı turları ve sanatçı panelleri yine 3 gün boyunca devam edecek.Sanatseverlerin sevdikleri sanatçıların eserlerini uygun fiyata alabilmeleri için de,her yıl olduğu gibi bu yıl da canlı baskı gösterileri renk katacak fuara. Az edisyonlu,imzalı bu eserler orjinalleri kadar değerli. Bu yıl sadece Londra'dan değil Avrupa'nın diğer ülkelerinden ve Amerika'dan da galerileriler katılıyor fuara. O yüzden geçen sene 14bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl 60 bini geçeceği tahmin ediliyor.

Frankie Shea fuarın açıldığı ilk yıl verdiği bir demeçte "sokak sanatı hakettiği ilgiyi görmeli"demişti. Bu yıl yapılan fuara en büyük sponsorun NY Times gazetesi olduğunu görünce Shea'nın amacına ulaştığını anladım.

Sokak sanatını seviyorsanız,bilmiyor ama anlamak istiyorsanız veya tanınmış sokak sanatçılarının nasıl çalıştığını görmek istiyorsanız mutlaka fuara gitmelisiniz. Londra'da yaşamayanlar için Moniker sanat projesi her yıl fuarın videosunu resmi sitesinde yayınlar.

www.monikerartfair.com [1] ya da www.monikerartptoject.com [2] adresler.Şimdiden keyifli seyirler diliyorum.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!