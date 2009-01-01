Stinkfish Londrada

Dalston'da bulunan ve son yıllarda önemli işlere imza atan,sokak sanatçılarının gözde mekanı BSMT Space 22 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Kolombiyalı ünlü sokak sanatçısı Stinkfish'i ağarlayacak.

Londra'da geçtiğimiz yıllarda iki sergi açmıştı Stinkfish,ülkesi Kolombiya'ya dönmeden önce de Londra'nın bir çok mahallesine de sevenleri için eserler yapmıştı.Camden Town,Benthal Green,Hackney,Shoreditch,Old Street gibi mahallelere,galeride sergilediği eserlerden farklı işlere imza atan sanatçı,kısa sürede bir çok eserle neredeyse Londra sokaklarında üçüncü bir sergi açmıştı.

Sadece Londra'da

değil,Bristol,Brighton,Liverpool,Manchester gibi değişik şehirlerde yaptığı eserlerle neredeyse bütün İngiltere'ye kendini tanıtmış bir sanatçı Stinkfish.İngiliz sanatseverler tarafından

Diğer uluslararası sokak sanatçılarına göre daha fazla tanınıyor ve seviliyor.

Öyle ki Banksy'nin şehri olarak bilinen Bristol'da yaptığı eser Bristol'un sembolü seçilmişti 4 yıl önce.Yine Brighton'da boyadığı duvar Banksy'nin ünlü "öpüşen polislerinden" sonra en çok ziyaret edilen,fotoğrafı çekilen cazibe merkezi bugün.

Hemen her sokak sanatçısı gibi dünyanın değişik ülke duvarlarına stilinin izini bırakan Stinkfish,15-16 yaşındayken stilini belirlemiş,zaman içinde geliştirmiş bir sanatçı.Elinden eksik etmediği fotoğraf makinası ile çektiği değişik kültürlere ait portreleri,kendi renk skalasında,sprey boyalar ile renklendiriyor.

Çok küçük yaşlarda tanıştığı grafiti ile, büyüdüğü Bogota sokaklarını boyarken,grafitinin silinip gideceğini ama fotoğrafın kalıcı olacağının farkına varmış.

O yüzden çok sevdiği grafitiyi fotoğraf ile harmanlayıp,değişik kültür insanlarının bir bakıma da belgeselini yapıyor.

Londra, Barselona,Berlin gibi sokak sanatının gelişmiş olduğu şehirlerde,Güney Amerika'lı ya da Asya'lı,günlük hayatın içinden gelen portreleri,kültürleri görmek,izleyenler açısından da oldukça etkileyici.

Fotoğrafını çektiği kültürleri estetik kaygılarla duvara yansıtması belki de bu kadar sevilme nedeni.

21 Eylül'de özel açılışı yapılacak "Portraits in Transit" sergisi öncesi,

Dalston'da galerinin karşısında yer alan Shaklewell Street'de bir eser yapacak Stinkfish.

Eserlerini galeri de kağıt üzerinde izleyemeyecek olanlar gözünüz duvarlarda olsun,bu aralar Stinkfish eserleri ile sıkça karşılaşacaksınız Londra sokaklarında.

Renkli portrelerini bir çok İngiliz sanatsever gibi siz de seveceksiniz eminim.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!