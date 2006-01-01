Londra'da Grafiti Savaşı

3 sanatçıdan oluşan 2 takım,

14,5 m duvar,

Sadece siyah,beyaz boya,

90 dakika...

Geçen hafta Londra'nın sanat merkezi Villiage Underground'da yapılan ve artık gelenekselleşen grafiti savaşı "Screet Walls" ın kuralları bunlar.

2006 yılında Londra Shoreditch'de Terry Guy tarafından organize edilmiş bir etkinlik "Secret Walls" (Gizli Duvarlar).

Çok sevdiği film Fight Club'dan ve Marvel'den etkilenmiş bu platformu oluştururken.

Bir mahalle barında genç ve yetenekli sokak sanatçılarına kendini gösterme fırsatı veren spontane bir turnuva düzenlemiş Terry.

İki sanatçıdan (veya iki takımdan) oluşan sanatçılara savaş aleti olarak siyah beyaz boyalar ve çizimlerini yapabilecekleri beyaz tuvaller vermiş. Bir de 90 dakika...

Eserlerini önce bitirmeye çalışan sanatçılar seyirciler önünde sadece kendilerine,birbirlerine değil zamana karşı da savaş vermişler.

İki bağımsız gözlemci jüri de hangi takım ya da kişiye en fazla tezahürat yapıldığını belirleyip birinciyi seçmiş bu yarışmada.Dünyada bir ilki başlatmış bu yaratıcı etkinlik.

Bu ilk turnuvanın yapılış biçimi,bugün yaklaşık 25 ülkedede 300 den fazla sanatçının kendini ifade alanı olan turnuvanın da kurallarını belirlemiş.

Başta Londra,New York,Sidney,Tokyo,Berlin,Amsterdam,Lisbon,Dublin olmak üzere dünyanın bir çok kentinde her ay düzenlenen bu sanat savaşı,izleyicileri tarafından sabırsızlıkla beklenen bir etkinlik bugün.Dj lerin de performans sergiledikleri gecede,gelenek bozulmadan,eserlerini yapan sanatçılara yapılan tezahüratın fazlalığı birinciyi belirliyor.

Etkinliğin tarihinin ve yerinin sadece sosyal medya aracılığı ile duyurulmasına rağmen ilgi oldukça yoğun.Hatta turnuvalar artık değişik ülke takımları arasında yapılır oldu.Bunun en son örneğini Çek Cumhuriyetinden gelen takımın Londra'lı sanatçılarla olan savaşında gördük.Sanırım ülkeler arası yarışmaları daha sık göreceğiz.

Sanatçılar ve takipçilerini buluşturan bu platform iki taraf için de önemli bir deneyim.Galerilerde ya da sokakta eserlerini gördükleri sanatçıların,gözlerinin önünde eserlerini yapması seyircileri oldukça etkiliyor.

Eğlence faktörü de yani canlı müzik,oy verme gücü,takım taraftarı olma,zaman ile yarışma,bu etkinliğin popüler olmasında büyük etken.Gün geçtikçe artan bir hayran kitlesi var bu sanat savaşının.

Neredeyse her kıtada,1000 den fazla gösteri-savaş yapılmış şimdiye kadar.

Terry Guy 2006 yılında bir küçük pubta ilk turnuvayı düzenlediğinde,10 yıl sonra bu etkinliğin dünya çapında bir sanat platformuna dönüşeceğini biliyor muydu dersiniz?

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!