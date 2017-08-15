Portekiz'den İngiltere'ye Brexit Mesajı

Pek çok sanatseverin bilmediği,yeni duyduğu ya da sadece Portekiz'de yapıldığını düşündüğü festival "İminente" bu yıl Londra'ya geldi.

Temmuz 28-29 tarihlerinde yapılan etkinlik "Up-Fest" ile aynı tarihe denk geldiği için maalesef Up-Fest'in gölgesinde kaldı.

Oysa küratörlüğünü ünlü Portekiz sanatçı Vhils'in yaptığı festival,çok önemli sanatçıları konuk etti Londra'da.

Sick Boy,Ben Ein,PixelPancho, Conor Harrington,Aka Carleone bunlardan bazıları.

Festival 2016 yılında ilk kez Lisbon'da yapıldığında çok ses getirmişti.

Politik potanın içinde eritilen resim ve müzik gençlerin politika içinde daha aktif olmaları adına bir teşvikti aynı zamanda.Bir nevi sanatsal mesaj diyelim.

Vhils'in festivali Londra'ya taşımasının altında da derin bir politik mesaj yatıyor.

Çünkü İngiltere'nin Brexit sürecine tepkili.

Brexit'in İngiltere'yi toleranssız ve milliyetçi bir ülke haline dönüştüreceğini düşünüyor.

Başta kendi ülkesi ve İngiltere olmak üzere,Avrupa'nın değişik ülkelerinden sanatçıları bir araya getirip bu sürece sanatçılar olarak tepki vermeleri gerektiğini düşünmüş.

Festival alanı içinde içkilerin pound karşılığı değil de euro ile satılması da bu tepkilerden biri sanırım.

Hemen her sokak sanatı festivalinin olmazsa olmazı dj ler de özenle seçilmiş Vhils tarafından.

2 gün boyunca performanslarıyla sanatçılara eşlik eden müzisyenler de sokak sanatçıları gibi Avrupanın değişik kentlerinden davet edilmiş.

Festivalin düzenlendiği eski bira fabrikasi "Old Truman Brewery" Londra'nın kalbi Shoreditch'de.

Bugüne kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan fabrika sokak sanatı severlerin çok iyi bildiği bir mekan.

Bir çok sanat olayı ardı ardına yapıldığı için,eserler pek uzun ömürlü kalmaz fabrikada.

Ama fabrika yöneticileri "İminente" de yapılan eserlerin Eylül sonuna kadar kalacağını duyurdular.

Up-Fest ile aynı tarihlere denk gelmesi böyle bir karar aldırdı sanırım yöneticilere.

Dolayısıyla festivalin ardından eserleri görmek için hala zamanınız var.

Eserlerini izleyebileceğiniz sanatçıların tam listesi şöyle;MaisMenos (PT), Add Fuel (PT), AkaCorleone (PT), André da Loba (PT), Ben Eine (UK), Bordalo II (PT), Conor Harrington (IRL), Draw & Contra (PT), Halfstudio (PT), Mar (PT), PixelPancho (IT), Sickboy (UK), The Caver (PT), Vhils (PT), Wasted Rita (PT)

Vhils'in vermek istediği politik mesaj yerine ulaştı mı bilmiyorum buna eserleri gördükten sonra siz karar verin.

Her zaman dediğim gibi internet çağında yaşıyoruz.Gidip yerinde göremeyenler için eserler bir tık ötemizde...

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!