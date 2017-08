PichiAvo Londrada

2007 yılından beri tek sanatçı gibi çalışan İspanyol ikili Juan Antonio Sanchez ve Alvaro Hernandez (PichiAvo) Perşembe günü açacakları sergi için Londra'ya geldiler. New York'tan henüz dönen sanatçılar, Keith Haring, Shepard Fairey, Retna gibi sanatçıların boyadığı ünlü Houston Bowery duvarını boyayan son sanatçılar olarak Amerika medyasının gündemindeydi bu aralar. İkili ayaklarının tozuyla geçtiğimiz haftasonu bir eser yaptılar Wardour Street'de. Malum sokak sanatçıları arasında gelenektir sergi öncesi galeri yakınlarında bir duvar boyamak. Stilleri olan, Yunan mitolojisi ve grafitinin harlanması ile oluşturdukları eserleri bu sefer kanvaslarda izleyeceğiz. Yunan tanrıları Zeus, Hera, Poseidon, Ares, Hermes, Hephaestus, Aphrodite, Athena, Apollo ve Artemis ayrı ayrı kanvaslarda grafiti ile buluşacak. Bunun için sergilerinin adını "In Gods We Trust" koymuşlar.

En sevdiğim sanatçıların başında gelen bu ikilinin sergi hazırlıklarını yakından takip ediyorum. Sokak sanatına yeni bir soluk getiren sanatçılar, Soho'da yer alan "Unit London" da açılacak sergi için yaklaşık bir haftadır yoğun bir biçimde çalışıyor. 15 büyük boyutlu kanvas eserin yanında kendi yaptıkları heykel ve illüstrasyonlara da yer verecekler sergilerinde. Galerinin duvarlarını da boyayan ikili izleyicilere süprizi bol bir açılış planlıyorlar. Birçok İngiliz sanatsever ikilinin eserlerini yakından tanıyor aslında. Geçtiğimiz yıl Bristol "Upfest" in baş konuğuydu sanatçılar. Sonra Manchester'daki festivale katılıp, Londra'da birkaç duvar boyadılar. Önceki yazılarımda yeri geldikçe sözetmiştim eserlerinden. Özellikle Bristol, Manchester ve Miami duvarlarından...

Geçtiğimiz yılı oldukça yoğun geçiren PichiAvo, Portekiz, Amerika,Norveç, Yunanistan ve İngiltere'de bir çok duvarı boyadı ama Miami Dolphins Stadyumu en çok ses getiren işleri oldu sanırım. Bir de New York'daki Bowery duvarı... New York belediyesi sanat konseyinin özel daveti ile boyanabilen bu duvarın Amerika'nın modern sanat tarihi içinde oldukça önemli bir yeri var. Bu yüzden PichiAvo için büyük gurur olmalı duvarı boyayan son sanatçılar olmak! Sergiye dönecek olursak; 10 Ağustos'da yapılacak özel açılışın ardından 24 Eylül'e kadar izleyebilirsiniz eserleri. Galeri Unit London, Soho'da Wardour Street'de. Sergi açılışından hemen sonra İngiltere'den ayrılacak olan sanatçılar, Londra duvarlarına da yeni izler bırakır umarım. Bu yağmurlu gri günlerde onların renklerine ihtiyacımız var! Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!