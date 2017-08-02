Upfest 2017

Sokak sanatı severlerin ve sokak sanatçılarının 1 yıl boyunca sabırsızlıkla beklediği "Upfest" "Urban Paint Festival", geçtiğimiz haftasonu Bristol'da yapıldı. Cuma günü başlayan festival pazartesi gecesi düzenlenen parti ile son buldu. Festivalin başladığı ilk gün, sosyal medyada başlatılan bir oyun,daha ilk dakikadan itibaren festivalin ne kadar renkli geçeceğinin işaretini verdi.

İngiliz sanatçı MyDogSigh büyük bir eserini festival alanı içinde yer alan bir puba kilitleyip, anahtarını, dört değişik anahtarla beraber festival caddesinin farklı bölgelerine bıraktı. Sosyal medyada sık sık ipuçları vererek takipçilerini yönlendiren MyDogSigh, doğru anahtarı bulup kilidin açılması için de destek oldu. Yine bir çok sanatçı, eserlerini kanvas ve print olarak "freefriday" etiketi ile çok geniş alana yayılmış festival güzergahına bıraktılar. Eğlenceye dönüşen hediye eserleri bulma savaşı hem Bristol'a gelemeyen takipçilere sosyal medya üzerinden, hem festivali yerinde izleyen sanatseverlere zevkli anlar yaşattı. Festivalin ilk günü bunlar yaşanırken, ikinci günün süprizi sokak sanatının efsane ismi İnkie'den geldi. Eserini yaptığı binanın önünde toplanan hayranları ile sohbet ederken çantasından yüz adet imzalı ve edisyonlu eserini çıkararak bunları neredeyse bedava diyebileceğimiz sembolik bir ücret karşılığı dağıttı. Eserleri binlerce sterline satılan İnkie'nin eserleri beş dakikada yeni sahiplerini buldu doğal olarak.

Bristol'dan yayın yapan radyolar canlı yayınlarını festival alanı içinden yaparken, çok büyük bir alana yayılmış etkinliklerin de düzenli olarak takip edilmesini sağladılar. Dünyanın hemen her yerinden gelen üçyüze yakın sanatçı Bristol'ın Bedminster mahallesinde,iki büyük park,bir kilise bahçesi,altı pub içine yerleştirilmiş boardlarda ve mahallenin 3 km uzunluğundaki caddesinin duvarlarında yaptılar eserlerini. Parklarda aileleri ile beraber piknik yaparak uluslararası DJ lerin müziği eşliğinde festivali izleyen sanatseverler aynı zamanda çocuklar için hazırlanmış sanat köşelerinde çocuklarına üç gün boyunca ücretsiz resim dersi aldırdılar. Mahalleyi tam ortadan kesen caddede dükkanların kepenkleri, büyük binaların dış cephesi dahil her yer rengarenk sanat eserleri ile doldu.

Mahallede yer alan eski tütün fabrikası festivalin anahtar noktasıydı. Sanatçıların eserlerinin satıldığı galeri, İngiliz yemeklerinin yendiği restoran,ve geceleri müzik eşliğinde eğlenilen bir mekandı üç gün boyunca. Bu yılın yıldız ismi Brezilyalı ünlü sanatçı Kobraydı. Festival alanının en yüksek binasını o boyadı. Bristollı sanatçılar her yıl olduğu gibi tam kadro hazır bulunarak ev sahipliği yaptılar. 15 bin metrekareye yayılmış üç gün süren ve 300 e yakın sanatçının katıldığı bu görsel şöleni kısaca anlatmak oldukça zor. Ara ara yazılarımda festivale katılan sanatçılardan ve eserlerinden bahsetmeye devam edeceğim önümüzdeki haftalarda. Tabii Upfest'den ve organizatörlerinden de.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!