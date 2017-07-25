Sıradışı Bir Sanatçı: Ben Ein

Banksy'nin yol arkadaşı, suç ortağı Ben Ein'ın korkunç Grenfell Tower yangınında hayatını kaybedenlerin anısına yaptığı eser basının gündeminden düşmüyor son 3 gündür. Londra'nın en geniş duvarı olma özelliği taşıyan Villiage Underground'un duvarına Ben Kytri'nin şiirinden bir dörtlüğü taşıyan Ein geçtiğimiz aylarda yaptığı "Saving Banksy" belgeseli ile de tartışmaların tam ortasında! Sokak sanatı dünyasını sorgulayan belgesel ile ilgili yazı hakkımı bir sonraki haftaya saklayıp hala tanımayanlar için Ben Ein'dan söz etmek istiyorum bu hafta. David Cameron, 2010 yılında Amerika Birleşik Devletlerine gerçekleştirdiği ilk resmi ziyareti sırasında Barack Obama'ya Ben Ein'ın bir eserini hediye etmişti. İngiltereyi temsil eden bu sıradışı ama aynı zamanda da resmi olan devlet hediyesi ile Ein,uluslararası sanat çevresinde tanınan bir sanatçı oldu. Aslında yıllar önce 2003 yılında, kendi vatanının dışında Danimarka'da Banksy ile beraber açtığı Banksy vs Eine sergisi ile tanıdı uluslararası kuratörler ve galeristler onu. Eğitimi ve işi baskı (print making) olan Ein, Banksy ile,Banksy'nin eserlerinin baskısını yaparken tanışmış.Oluşan dostluk serginin temellerini atmış ve Banksy'nin tavsiyesi üzerine kariyerini değiştirmiş. Bugün stili olan renkli harfleri önceleri siyah beyaz stiker olarak yapıştırmış duvarlara, sonraları canlı renklerle sprey ile boyamaya başlamış. 2008 yılında Timeout dergisi tarafından İngiltere'nin en beğenilen 8 sokak sanatçısı arasında gösterilmesi dönüm noktası olmuş kariyerinde.The Times, Daily Telegraph, Guardian gibi önemli gazetelerde röportajları yayınlanmış, hakkında makaleler yazılmış.

Ein'ın sanat kariyerinde 2010 yılından itibaren büyük bir tırmanış görüyoruz.Kuşkusuz Beyaz Saray duvarlarında eserinin sergileniyor olması bu tırmanışın nedenlerinden biri. 2011 yılında insan hakları derneği Amnesty Internationalın 50.yıl kutlama-anı posterinde Picasso ve Miro ile birlikte yer alması ve 2013 de ünlü moda evi Louis Vuitton ile yaptığı desen anlaşmasıda diğer etkenler.Bu arada şunu da hemen belirteyim Ein, Louis Vuitton birlikteliği ile ilgili konuşmayı sevmiyor.Medyada çok yazılıp, konuşulan bu anlaşmanın sanatının önüne geçtiğini düşünüyor. Doğu Londra'da yaşayanlar Ein'ın eserlerini yakından tanıyorlar. Yeni yaptiğı eserlerin yanı sıra eski eserleri de koruma altında. Çok değil sadece bir kaç yıl öncesine kadar belediyelerce vandalizm olarak adlandırılıp silinen eserlerin bugün aynı belediyelerce koruma altına alınması oldukça sevindirici. Yolunuz bugünlerde Old Street'e veya Shoreditch'e düşerse gözünüz duvarlarda olsun.Ben Ein'ın canlı renklerle yaptığı harflerini ,kelimelerini eminim seveceksiniz.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!