İstanbul'da Bir Güzel Festival

İstanbul'da 4 Temmuz'da başlayan "Mural İstanbul" sokak sanatı festivali,Londra ve İngiltere genelinde yapılan festivallerle aynı tarihlere denk geldi bu yıl.O yüzden sizlere sözetmekte biraz geç kaldım.

İngiltere'de yakından izlediğim festivalleri sıcağı sıcağına paylaşma telaşım biraz da neden oldu bu geç kalışa sanırım.

Oysa Türkiye'de ilk defa organize edilen ve 6 yıldır devam eden bu festival sadece ülkemizde değil uluslarası alanda da oldukça önemli.

Festival,Türkiye’de bina cephelerinin tümüyle boyandığı ilk etkinlik olma özelliğini taşıyor.

Şimdiye kadar 25 duvar boyandı Kadıköy'de.

Kadıköyü açık hava galerisine dönüştüren sanatçıların hemen hepsi uluslararası arenada söz sahibi olmuş yetenekli isimler.

Kadıköy Belediyesi her yıl festivalin gelişmesi ve tanıtılması için canla başla çalışıyor.

Bu yıl da davet ettiği isimler 6 yeni duvara can verecekler.

Duvarlar; Eskişehir'den The Writer Material, İspanya'dan Treze,İstanbul'dan Mr.Hure, Ukrayna'dan Alex Maksiov, Avustralya'dan Fintan Magee tarafından renklendirilecek.

Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Ukraynalı sanatçı Alex Maksiov bir duvar ve bir zemini üç boyutlu boyayacak.

Bir de süpriz konuk var!

Festival davetlisi ama ismi resmi listede yer almayan Nuran Erden...

İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan köyünden gelen Erden kendi köyünün duvarlarını boyarken ünlendi ve sanatseverler tarafından çok kısa sürede sevildi.

55 yaşında ve tarımla uğraşan sanatçının köyünün dışında ilk duvar boyaması olacak etkinlik çerçevesindeki duvarı.

Festivalin bu seneki programı şöyle;

4 – 8 Temmuz

Writer Material Grup, Reşitefendi Sokak No:45

5-10 Temmuz

Treze, Kırmızıkuşak Sokak, An Otel & Timya Otel

6 - 11 Temmuz

Mr. Hure, Kuşdili Caddesi No:39

17 – 19 Temmuz

Nuran Erden, Kuşluk Parkı

21 - 24 Temmuz

(zeminde 3d çalışma)

26 – 31 Temmu

(duvar çalışması)

Alex Maksiov, Talimhane Sokak No:2

24 – 29 Temmuz

Fintan Magee, Nakil Sokak No:17

Kadıköy Belediyesi boş duvarları sanatçılara emanet ederken,sanatseverlerin de desteğini bekliyor!

Gri İstanbulu bir parça da olsa renklendirmeye çalışan belediye,sanata,sanatçıya duyduğu saygıyla da bu desteği fazlasıyla hakediyor.

Festival 29 Temmuz'a kadar devam edecek.O yüzden izlemek ve destek olmak için hala zamanınız var.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!