Sokak Partileri, Festivalleri ve Sergiler

Festivaller,sokak partileri,sokak sergileri ile dolu bir ay yaşıyoruz İngiltere genelinde.Geçen hafta başlayan Blackburn sokak sanatı festivali halen devam ediyor.Uluslararası alanda ses getiren sanatçılar Blackburn'ü renklendirmek için sıcak,yağmur demeden çalışıyorlar.Katılmak isteyenler için son üç gün!"Kanserle Savaş" grafiti etkinliği geçtiğimiz pazar günü sona erdi. Londra Waterloo'da üç ayrı mekanda yapılan festivale 80'den fazla sanatçı katılarak kanserle savaşan yardım derneklerine el uzattılar.Katılımcılar hem eğlendiler hem de yardım dernekleri için hedeflenen 2000 poundu topladılar.Hatta hedeflenin üzerine çıktı bağışlar.Sanatçıların eserlerini,Banksy'nin tüneli olarak bilinen "Leake Street Tunnel" de,Waterloo paten alanı "Southbank Skate Park" da izleyebilirsiniz.Bir haftanız var!

Bir diğer etkinlik yine geçen haftasonu Brixton'da düzenlenen "Urban Art Brixton"dı.İngiltere sanat konseyi tarafından organize edilen ve Brixton Sanat Konseyi tarafından desteklenen festivale 200 kadar sanatçı katıldı.Sokak sanatçıları için ayrılan alanda Londra'nın tanınmış hemen hemen bütün sanatçıları eserleriyle yer aldı.Bu eserleri görmek için ise yine sadece 1 haftanız var maalesef.Daha sonra kaldırılacaklar sergilendikleri alandan.

Bu cumartesi Old Street'de düzenlenecek White Cross Street'deki partiyi kaçırmayın!İngiltere sanat konseyinin desteği ile bu yıl 3.yapılacak festivale katılımın yüksek olması bekleniyor. Zira Londra'da yaşayan neredeyse bütün sanatçılar etkinliğe katılacaklarını açıkladılar.

"Sand Sea Spray" sokak sanatı festivali, "Upfest Bristol" City of Color" Birmingham festivalleri ise gün sayıyor! Yolunuz Blackpool'a Bristol'a veya Birmingham'a düşerse mutlaka izleyin. Sokak sanatı festivallerinin tadını gününde giderseniz yakalayabiliyorsunuz;canlı müziklerini,eğlenen kalabalıklarını,yeme içme köşelerini ve en önemlisi sanatçılarla yapılan tatlı sohbetlerini...Ancak festivalden hemen sonra eserlerin yerlerinden kalkmaması da benim gibi etkinlikleri kaçıranlar için büyük şans.Herzaman diyorum bütün sergiler,etkinlikler internet çağında bir tık ötemizde izlemek isteyenler için.Londra'da ya da başka bir coğrafya da olmanıza gerek yok!Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!