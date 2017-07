Stillerle Tanışın

Meeting Of Styles,ya da bilinen adıyla MOS 2002 yılında,global alanda eli sprey boya tutan bütün grafiti sevenleri bir araya getirmek için Almanya'da kurulmuş bir sanat organizasyonu. Weisbaden'de yapılan ilk grafiti festivalinin ardından bugün 21 değişik ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. İngiltere temsilciliğini Jim Vision'ın yaptığı bu platform,2009 yılından beri oldukça aktif Londra'da.Her yıl düzenli olarak Shoreditch'de bulunan "Nomadic Community Garden" ı renklendiriyor sanatçılar MOS festivalinde. Geçtiğimiz haftasonu 8.si yapıldı bu festivalin. Farklı ülkelerden 50 sanatçı iki gün boyunca Nomadic Community Garden'ı renklerle bezediler. "Nomadic Community Garden" Londra'nın tam ortasında gri binaların arasına sıkışıp kalmış bir sanat bahçesi,bir vaha! Aslında çöplükten devşirilmiş bir yer burası. Atılmış,kullanılmayan eşyalar,araba yedek parçaları,tekerlekler,hatta kayıklar birer sanat eserine dönüşmüş sanatçıların ellerinde. İçinde bulundurduğu enstalasyonları, heykelleri, resimleri, duvar boyamaları ile bir çok sanat bienali ile boy ölçüşecek kapasitede. Bahçe MOS'un amacına uygun olarak yeniden tasarlanmış Jim Vision tarafından. Yemek yiyebilir içkinizi içebilir hatta yoga yapabilirsiniz sanatçılar eserlerini yaparken.

Yeri gelmişken bu ilginç yerin mimarı,kuratörü Jim Vision'dan söz etmezsem olmaz.Zira kendisi en sevdiğim sanatçıların başında yer alıyor; Jim Vision ya da gerçek ismi ile Jim Rockwell Londralıların yakından tanıdığı bir isim.Yaptığı büyük duvar eserlerinde kendi tarzıyla birleştirdiği "Marvel" karakterleri büyük küçük herkesin ilgisini çekiyor. 2008 yılında kurduğu grafiti grubu "End of the Lines" ile gerçekleştirdiği etkinlikler,ücretsiz sanat kursları verdiği Rockwell House" la sanatçıların ve sanatseverlerin kalbinde ayrı bir yeri var.Sanırım en sevilen sokak sanatçılarının başında geliyor. Sahibi olduğu Rockwell House Andy Warhol'un Factory'si ile kıyaslanıyor uluslararası basında.

Sony,Playstation,20th Century Fox,Disney,Paramount,Kia Motors gibi dev firmalar Rockwell House'ın müşterileri.Reklamlarını "End of the Lines" sanatçılarına yaptırıyorlar.Jim gelirlerinin büyük kısmını temsilciliğini yaptığı MOS'un festivallerine ve Rockwell House'da çalışmalarını sürdüren sanatçılarına aktarmaktan çekinmiyor. Sokak sanatının ve grafitinin Londralı neferi. MOS festivalleri için bugüne kadar 85 uluslararası sanatçıyı konuk etmiş Jim Vision ve "End of the Lines". Şu anda "Nomadic Community Garden"da 2017 festivalinden arta kalan 11 farklı ülkeden 50 sanatçının eserini izleyebilirsiniz. Bir de Jim Vision'ın vizyonunu..

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!