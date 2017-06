Temmuz Ayı Festival Ayı

Yeni yapılan grafitileri görmek için Londra'nın güney mahallelerinden Brixton'a gittiğimde, Electric Avenue'nun önünde durduğumu farkettim. Eddy Grant'ın şarkısına konu olan şu meşhur sokak... Bugün bile sevip dinlediğimiz, dansettiğimiz şarkının son derece trajik bir hikayesi olduğunu hatırladım bir an; Afrika ve Karayipler'den gelip mahalleye yerleşen göçmen nüfusun 1981 yılının Nisan ayında, yaşam koşullarının düzeltilmesi isteği ile başlattıkları yürüyüş, polisin şiddet kullanması nedeniyle ayaklanmaya dönüşmüştü. Olay, yüzlerce polisin ve mahalle sakinin yaralanmasından dolayı "Bloody Saturday" (Kanlı Cumartesi) adını almış, İngiliz tarihine kara harflerle yazılmıştı. Eddy Grant da olayların başladığı Electric Avenue için şarkı yazıp vatandaşlarının sesi olmuştu. O günlerden bugüne ne kadar çok şeyin değiştini düşündüm. Polisin ve beyaz nüfusun adını bile duymak istemediği, yaşam standartının oldukça düşük olduğu mahalle bugün orta sınıf ve üzerinin yaşadığı, Londra'ya yolu düşen gurmelerin ilk uğrak yeri, sanat festivallerinin yapıldığı güzel bir mahalleye dönüştü.

Brixton'da her yıl yapılan onlarca sanat etkinliği var. Bunların içinde en keyiflisi bu yıl 16.sı yapılacak olan "Urban Art Brixton" isimli sokak sanatı festivali kuşkusuz. Ancak 8-9 Temmuz tarihinde yapılacak olan festival İngiltere genelinde 4 Londra genelinde 2 sokak sanatı festivali ile aynı tarihe denk geliyor. 200 ün üzerinde resim, baskı, fotoğraf, sokak sanatçısının katılacağı festival için katılımın diğer festivaller yüzünden az olabileceği korkusu yaşayıp yaşamadıklarını sordum festival organizatörü arkadaşıma "Hayır" dedi. "Sanatı çok seven yerleşmiş geniş bir mahalle nüfusu var ve takip ettikleri beğendikleri sanatçıların eserlerini almak, onları eserlerini yaparken izlemek için bugünü bekliyorlar. O yüzden kaygılı değiliz". Blackpool'da aynı tarihte yapılacak olan "Sand Sea Spray" festivali için yerimi çok önceden ayırmıştım. Yine tanınmış sokak sanatçılarından Jim Vision'ın önderliğinde bu yıl 6.sı Shoreditch'de yapılacak olan "Meeting of Styles" festivalini de aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle kaçırıyorum ama Blackpool festivalini sizlerle festival haftasında fotoğrafları ile paylaşacağım. Diğer festivalleri siz de benim gibi organizasyonların internet sitelerinden izleyebilirsiniz. Blackpool festivalinin ardından sokak sanatı severleri avrupa genelinde buluşturacak dev bir organizasyon bekliyor. Bristol'da bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak "UpFest" festivali dünya genelinde 300 sanatçıya ev sahipliği yapacak. Kısaca sokak sanatı severleri oldukça hareketli ve heyecanlı bir ay bekliyor. Kaçırmayın derim.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!