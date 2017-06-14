Resmi Kendim İçin Yapıyorum

Geçtiğimiz günlerde Huffington Post İtalyan sokak sanatçısı Millo ile ilgili bir haber yaptı. Anavatanı İtalya'da yaptığı birbirinden güzel 13 eser, uzun bir makale konusu olmuş gazeteye. Sokak sanatı ile ilgili olanlar tanıştıklarında birbirlerine genellikle aynı soruyu sorarlar; "En beğendiğin sanatçı kim?" Yüzlerce yetenekli, uluslararası arenada isim yapmış sanatçı arasından bir isim söylemek çok zor olsa da herkesin kendisine göre takip ettiği, listesinin başına koyduğu bir kaç isim vardır mutlaka. İşte benim listemin de en başında yer alır Millo yani Frencesco Camillo Giorgino. Uzun zamandır izlediğim, tarzına bayıldığım Frencesco ile Londra'da üç yıl önce açtığı sergisinde tanıştık."Nero" isimli sergisinde kendisine İngiliz genç sanatçı Benjamin Murphy eşlik etti. Sergi sonrası Millo'nun İtalya'da önemli bir yarışma kazandığı haberi geldiğinde hiç şaşırmadım. Sergisine gösterilen ilgi, yapılan olumlu eleştiriler, büyük başarıların habercisiydi zaten. Millo'nun kazandığı yarışma, İtalya'da her yıl yüzlerce sanatçının başvurduğu önemli bir sanat yarışması. B.Art adıyla bilinen yarışmaya Torino valiliği ve Barriera Şehircilik Komitesi sponsor olmuş. Adaylardan Barriera Mahallesinde yer alan 13 adet çok katlı binanın dış yüzeyini boydan boya kaplayacak eserlerin eskislerini göndermeleri istenmiş. Mimarlara ve grafik sanatçılarına da açık olan bu yarışmanfın amacı Barriera di Milano Mahallesi'ne yeni bir renk kazandırmak. Millo'nun eserleri çok beğenilmiş olacak ki bu güzel görev ona verilmiş.

Millo 1979 doğumlu ve aslında mimarlık eğitimi almış. Eserlerine gördüğümüz grafik ağırlıklı tarzın kökeninde aldığı mimarlık eğitimi var. Siyah-beyaz çalışıyor. Ara ara az bir renkle vermek istediği mesajın altını çiziyor. Çocukluğundan beri resim yapıyormuş. İtalya'da yaşanan ve uzun süren ekonomik kriz sırasında üniversite de öğrenciymiş. Kendisinden önce mezun olan arkadaşlarının işsiz kalışı onun resme ağırlık vermesine neden olmuş.Eserlerini Roma ve Floransa sokaklarında yapmaya başlamış.Çok beğenilen eserleri,önemli sokak festivallerine davet almasına vesile olmuş.Kendisinin bile şaşırdığı bir hızla tanınmaya başlaması ve ilk kanvas işinin 1000 Euro'nun üstünde satılması onu çok şaşırtmış; "Resmi profesyonel olarak yapmaya karar verdiğimde aslında parayı düşünmemiştim. Resmi kendim için yapıyorum, çünkü beni bu mutlu ediyor".

Genç sanatçılara destek olmayı,onlarla beraber çalışmayı seviyor.Geçtiğimiz yıl Londra'da genç sanatçılar ile beraber yaptığı eserler Hoxton'da,Dalston'da,Old Street'de ilgi çekmeye devam ediyor bugün. Torino kentinin bir mahallesi onun sayesinde galeriye döndü.Binaların yüzüne yaptığı dev görünümlü çocuklar mahalleyi oyun alanına çevirdi. Yolunuz Avrupa kentlerinden birine düşerse mutlaka Millo'nun işlerini görün.Siyah-beyaz işlerin içinizde rengarenk görüntü vermesine siz de çok şaşıracaksınız!

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!