Paris Sokaklarında Tutuklu Gazeteciler ve Christian Guemy

Bu köşeye birçok kez konuk olan Fransız sokak sanatçısı Christian Guemy, Türkiye’de tutuklu bulunan 10 gazetecinin portresini Paris sokaklarına taşıyacak birkaç gün içinde. C215 ismiyle tanıdığımız, Parisli sanatçı "Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün" (RSF) desteğiyle hafta boyunca, Türkiye’deki tutuklu gazetecilerle dayanışma amacıyla Paris’in birçok caddesine cezaevindeki 10 gazetecinin resimlerini çizecek. "Save Turkish Journalists" (Türkiyeli Gazetecileri Kurtarın) etiketiyle yapılacak şablonlarda, tutuklu gazeteciler Murat Aksoy, Şahin Alpay, Ahmet Altan, Kadri Gürsel, Nazlı Ilıcak, Musa Kart, İnan Kızılkaya, Ayşenur Parıldak, Ahmet Şık ve Tunca Öğreten’in portreleri yer alıyor. Şablonlar, Paris sokaklarında tutuklu gazetecilerle dayanışma göstermek isteyen herkese basılı olarak dağıtılacak. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) son verilerine göre Türkiye’de tutuklu gazeteci sayısı nisan ayında 159’a yükseldi. Freedom House’un yayınladığı 2016 raporunda Türkiye, tutuklu gazeteciler konusunda 76 puanla dünyada 163’üncü, Avrupa’da ise 42’nci ve son sırada yer alıyor.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, Türkiye'de tutuklu gazetecilerin yanında olduklarını ve bu dayanışmaya Paris halkının Christian Guemy sayesinde katılacağını duyurdu bir televizyon programında. Guemy'nin yeteneğinin kamuoyunun dikkatini çekeceğinden oldukça emin. Bunun gazetecilere büyük moral olacağının ve unutulmadıklarını göstermenin en etkili yolu olduğunun altını özellikle çizdi verdiği demeçte ve Christian Guemy'ye ayrıca teşekkür etti. Christian toplamda 500 portre çalışacak Paris sokaklarında. Bu bir sanatçı için oldukça yorucu olmalı. Bir büyük teşekkür de benden sevgili arkadaşıma.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) "İfade ve Basın Özgürlüğü" raporu, Türkiye’de gazeteciliğe uygulanan baskıları bir kez daha gözler önüne sermişti geçtiğimiz ay. Hapiste tutuklu olan gazeteci sayısının nisan ayı sonu itibarıyla 159’a yükseldiği ve yurtdışında 123 gazetecinin "kaçak" durumda bulunduğu açıklanmıştı. Bu vahim tablo karşısında gönül isterdi ki Türk sanatçılar biraraya gelsin ve Christian Guemy kadar özverili tepkilerini göstersin duvarlarda.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!