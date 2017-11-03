Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, KKTC’nin ruhsatlı sahalarında aramalara devam edeceğiz

Albayrak, 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı'nda (INGAS 2017) yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğalgaz depolama alanında tarihi adımlar attığını ifade etti

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Türkiye daha sondaj yapmadan, 'Türkler gaz buldu' yaygarası koparılmaya çalışıldı. Kimse Akdeniz’i kendi denizi, kendi zenginliği sanmasın. Türkiye olarak, gerek uluslararası hukuktan kaynaklı münhasır ekonomik alanlarımızda, gerekse KKTC’nin ruhsatlı sahalarında bu aramaları yapmaya devam edeceğiz. Gazı bulursak, kimse merak etmesin, halkımızla bu müjdeyi de ilk biz paylaşacağız" dedi.

Albayrak, 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı'nda (INGAS 2017) yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğalgaz depolama alanında tarihi adımlar attığını ifade etti.

Türkiye'nin doğalgaz arama ve sondaj alanında tarihi bir sürecin eşiğinde olduğunu belirten Albayrak, şöyle devam etti:

"İki gemimiz ile sismik çalışmalarımız devam ederken, süreci tamamlanan ve yakın zamanda imzaları atılan ve bu yıl bitmeden envanterimize katacağımız ilk sondaj gemimiz ile Akdeniz’de 2018 yılında ilk derin deniz sondajını gerçekleştireceğiz. Bu birilerini rahatsız ediyor, edecek."