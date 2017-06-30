Ana Sayfa | EKONOMİ Türkiye 30/06/2017 12:11

Dolar TL güne yükselişle başladı döviz kurlarında son durum

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Türkiye'de günlük döviz kurları anlık gazetemizde. Dolar TL, güne yükselişle başladı ve 3,5300 seviyelerinde dengelendi. Dövüz kurları için Avrupa Gazetesini takip ediniz

Avrupa - Türkiye'de günlük döviz kurları dolar TLDolar/TL, güne yükselişle başladı ve 3,5300 seviyelerinde dengelendi.Dün, ABD'de büyüme verisinin beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından 3,5387 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 0,34 artışla 3,5246'dan tamamladı.Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 3,5300'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 4,0350'den, sterlin/TL de yüzde 0,16 yükselişle 4,5950'den işlem görüyor.Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksinin artması ve Almanya'da enflasyonun beklentileri aşamasının etkisiyle dün, 1,1446 ile 14 ayın en yüksek seviyesine çıkan avro/dolar paritesi, bugün sınırlı düşüşle 1,1420 seviyelerinde dengelendi.ABD'de yılın ilk çeyrek büyüme verisinin beklentileri aşmasına karşın dün 95,5'e kadar gerileyen dolar endeksi ise bugün öğleden sonra hareketlenecek veri trafiği öncesinde 95,5-95,7 dar bandında yatay bir seyir izliyor.Türkiye'de günlük döviz kurları dolar TL

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