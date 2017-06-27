Ana Sayfa | EKONOMİ Türkiye 27/06/2017 12:44

Kanatlı et sektöründe pilicin budundan çok ayağı ihraç ediliyor

tavuk

Türkiye'de kanatlı eti sektöründe iç piyasada tüketilmemesi nedeniyle ekonomik değeri bulunmayan piliç ayağı, Çin pazarı sayesinde diğer piliç parçalarını geride bıraktı.Dünyanın en büyük sekizinci piliç üreticisi olan Türkiye kanatlı et sektörüne önem veriyor.

Avrupa -Dünyanın en büyük 8'inci piliç üreticisi olan Türkiye, piliç ayağında da Çin pazarı sayesinde 50 milyon dolarlık ihracat hedefliyor.Kanatlı eti sektöründe 1994 yılına kadar atık olması nedeniyle sorun oluşturan piliç ayağı, Çin pazarının keşfedilmesiyle gelir kapısı oldu. Geçen yıl 314 milyon dolarlık kanatlı eti ihracatı yapan Türkiye, 49 bin 500 ton piliç ayağı ihraç etti.İki ülke arasında kanatlı eti ihracatı için gerekli olan anlaşmaların olmaması nedeniyle Hong Kong ve Vietnam üzerinden yapılan tavuk ayağı ihracatı, değer bazında 36,7 milyon dolara ulaştı. Bu ihracatın 2017'nin 5 ayında 20 milyon doları bulması, yıl sonunda 50 milyon doların yakalanabileceğini gösterdi.Toplam kanatlı eti ihracatının yaklaşık yüzde 10'u büyüklüğe ulaşan tavuk ayağı dış satımı, böylelikle but, göğüs, baget gibi parçaları geride bıraktı. Çin en büyük tavuk ayağı pazarı.Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi Ender Abalıoğlu, Çin'de kızartmadan çorbaya geniş bir kullanım alanı bulunan piliç ayağının, ucuz protein kaynağı olarak görülmesi nedeniyle yoğun talep gördüğüne dikkat çekerek, "Çin'e doğrudan ihracat yapabilirsek katma değer artar." 

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