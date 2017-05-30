Altın fiyatlarında son durum çeyrek altın kaç lira 30 Mayıs 2017

Antalya Expo Center'de 150 ülkeden 2 bin sağlık ve spor alanında faaliyet gösteren turizm profesyonelini biraraya getiren HESTOUREX Dünya Sağlık Spor Turizmi Kongresi ve Fuarı’na İngiltere’den Tulip Medical ve Quality of Life Medical Antalya'dan Anatolia Hospital gibi ciddi firmalarla iyi bir katılım gördü.