Ana Sayfa | EKONOMİ Türkiye 30/05/2017 20:03

Altın fiyatlarında son durum çeyrek altın kaç lira 30 Mayıs 2017

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor? Altın fiyatları yükselişe mi geçti, detaylar haberimizde

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,40 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da 144,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 144,40 liradan, 951 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 966 liradan, 131,75 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 135,75 liradan, 929 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 947 liradan, 464 liradan alınan Yarım Ziynet 474 liradan, 232 liradan alınan Çeyrek Ziynet 237 liradan satıldı.

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altın fiyatları

22 Mayıs 2017 çeyrek altın kaç lira altın fiyatlarında son durum

22 Mayıs Pazartesi günü altın kaç liradan işlem görüyor? Çeyrek altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarına dair detaylar haberimizde

altın fiyatları

15 Mayıs 2017 çeyrek altın kaç lira altın fiyatlarında son durum

Çeyrek altın yükseldi mi? Altın fiyatları 15 Mayıs tarihinde nasıl? Detaylar haberimizde

HESTOUREX, Dünya Sağlık Spor Turizmi Kongresi ve Fuarına rekor katılım

Antalya Expo Center'de 150 ülkeden 2 bin sağlık ve spor alanında faaliyet gösteren turizm profesyonelini biraraya getiren HESTOUREX Dünya Sağlık Spor Turizmi Kongresi ve Fuarı’na İngiltere’den Tulip Medical ve Quality of Life Medical Antalya'dan Anatolia Hospital gibi ciddi firmalarla iyi bir katılım gördü.