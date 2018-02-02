02/02/2018 08:29


Çeyrek altın kaç lira oldu 2 Şubat 2018 altın fiyatları

altın fiyatları

Altın fiyatları bugün de yükselişini sürdürüyor. Çeyrek altın kaç liradan satılıyor? Detaylar haberimizde

Gram altın 162,14 liradan alınırken, 162,22 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 259,48 liradan alınırken 265,97 liradan satılıyor. Yarım altın da 518,97'den alınırken 531,94 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1070,59 liradan alınıp 1086,77 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1033,19 liradan alınırken 1066,26 liradan satılıyor.


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