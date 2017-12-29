Altın güne nasıl başladı 29 Aralık Cuma günü altın fiyatları

Altın fiyatları düşüşte mi yoksa yükselişe mi geçti? Çeyrek altın 29 Aralık Cuma günü kaç liradan satılıyor? En güncel altın fiyatları haberimizde

Altının gramı bugün 157,29 liradan alınırken, 157,36 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 251,85 liradan alınırken 258,14 liradan satılıyor. Yarım altın da 503,69’dan alınırken 516,28 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1042,98 liradan alınıp 1058,74 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1007,02 liradan alınırken 1039,27 liradan satılıyor.