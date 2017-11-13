Çeyrek altın kaç lira oldu 13 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını güne nasıl başladı? Detaylar haberimizde

Gram altın 13 Kasım Pazartesi günü 158,44 liradan alınırken, 158,58 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 253,62 liradan alınırken 259,96 liradan satılıyor. Yarım altın da 507,23'den alınırken 519,91 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1050,97 liradan alınıp 1066,65 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1014,24 liradan alınırken 1046,72 liradan satılıyor.