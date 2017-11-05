Çeyrek altın kaç lira oldu 5 Kasım altın fiyatları

5 Kasım Pazar günü altın kaç liradan işlem görüyor? Çeyrek altın kaç liradan satılıyor? Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

Gram altın 158,75 liradan alınırken, 158,79 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 254,03 liradan alınırken 260,38 liradan satılıyor. Yarım altın da 508,06’den alınırken 520,76 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1048,71 liradan alınıp 1064,56 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1011,94 liradan alınırken 1044,60 liradan satılıyor.