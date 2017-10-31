31/10/2017 08:18


Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 31 Ekim

altın fiyatları

Son dönemlerde ABD ve Almanya ile yaşanan siyasi gerilimin etkileri en çok altın fiyatlarına oldu. Peki altın 31 Ekim Salı günü kaç liradan satılıyor? Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 154,96 liradan alınırken, 155,03 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 248,03 liradan alınırken 254,23 liradan satılıyor. Yarım altın da 496,06'dan alınırken 508,46 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1025,69 liradan alınıp 1041,19 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 990,09 liradan alınırken 1021,80 liradan satılıyor.


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