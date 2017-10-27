27/10/2017 07:52


Altın fiyatlarında son durum 27 Ekim 2017

altın fiyatları

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize geriliminin ardından ateşi düşmeyen altın fiyatları 27 Ekim Cuma günü kaç liradan işlem görüyor

Gram altın 27 Ekim Cuma günü 155,74 liradan alınırken, 155,76 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 249,20 liradan alınırken 255,43 liradan satılıyor. Yarım altın da 498,40’den alınırken 510,86 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını da 1026,85 liradan alınıp 1042,37 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet 990,72 liradan alınırken 1022,45 liradan satılıyor.


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